Experiență, pasiune și multă muncă. De cele mai multe ori, acestea sunt ingredientele care fac din orice profesionist unul cu adevărat bun. La alții, însă, se mai adaugă și dorința. Acel vis de neclintit din copilărie, pentru care luptăm toată viața.

Dr. Florin Oancea Foto: MedLife

Este și cazul dr. Florin Oancea, medic primar ortopedie-traumatologie în cadrul Spitalului de Ortopedie și Chirurgie Plastică MedLife, a cărui muză în alegerea carierei a fost chiar un ortoped, pe care l-a cunoscut la 12 ani, cu ocazia unei fracturi la cot ce a necesitat o intervenție chirurgicală: „Am avut parte de un medic foarte bun ca om, ca suflet. M-am atașat de el și am zis „așa vreau să fiu și eu”, își amintește dr. Oancea, care este și președintele Comisiei Medicale a Federației Române de Baschet. Și nu doar destinul a fost de partea lui, ci și apropiații. Trecuseră doar doi ani de la incident, iar tânărul adolescent a primit cadou o figurină medic de care a devenit nedespărțit și pe care o are și acum pe birou, ca să-i amintească de unde a plecat și ca să îi poarte noroc.

De la un vis, la un nume

Anii au trecut, iar astăzi, orice atlet în fața căruia rostești numele doctorului Oancea are doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. Specializat în traumatologie sportivă, peste 90% dintre pacienții lui practică astfel de activități – atât la nivel profesionist, cât și ca hobby: „Am avut un pacient cu o fractură deschisă de gambă cu multe intervenții chirurgicale și reconstrucții. După care ne-am regăsit pe pârtie la Azuga - acel om schia. A fost chiar șocant să aud că mă strigă cineva „domnul doctor, domnul doctor” - și eu pe schiuri fiind. Și când m-am uitat - era pacientul meu care în urmă cu 3 ani aproape că rămăsese fără picior”.

Pe lângă sportivi, doctorul Oancea vede și copii. Este printre foarte puținii specialiști din țară care efectuează reconstrucția ligamentului încrucișat anterior pentru micii pacienți atât în cadrul Spitalului de Ortopedie și Chirurgie Plastică, cât și la Spitalul de Pediatrie MedLife, alături de specialiștii în ortopedie pediatrică. Tehnica efectuării acestui tip de intervenție este special adaptată copiilor, astfel încât să nu le afecteze creșterea. De altfel, patologia articulară la nivelul genunchiului este și ramura care îl atrage cel mai mult și pe care o stăpânește cel mai bine. Meniscul, ligamentele și cartilajele nu mai au secrete pentru doctorul Oancea, medicul pentru care profesia a fost întotdeauna parte integrantă din viață: „Nu am avut niciodată altceva în cap decât să-i dau pacientului ceea ce am eu mai bun. Poate chiar am sacrificat timpul familiei, i-am neglijat pe ai mei ca să fiu alături de pacienți. Telefonul meu sună încontinuu, chiar dacă e zi sau noapte, și răspund mereu, pentru că am încercat să înțeleg pacienții, să mă pun în locul lor - ce aș face dacă doctorul meu nu mi-ar răspunde la telefon. Frica aia de a lua decizii singur, am încercat să nu o experimentez pe pacienții mei”.

Dr. Oancea a fost și el, la rândul său, sportiv, practicând judo încă de la vârsta de 5 ani și până în anul II de facultate. Și-a început apoi cariera ca medic de echipă la CET Govora (baschet feminin) și a continuat cu Sportul Studențesc București și echipa națională de baschet feminin, alături de care a participat la 2 turnee de Eurobasket, în 2005 si 2007. S-a alăturat, apoi, familiei handbalului românesc. Rulmentul Brașov, Oltchim Râmnicu Vâlcea, HCM Baia Mare, HCM Constanța, Rapid București, CSM București și, poate cel mai important, echipa națională de handbal feminin, alături de care a participat la Campionate europene, mondiale și Jocuri Olimpice. Trăind toată viața printre sportivi, le cunoaște nevoile și slăbiciunile și le înțelege stilul de viață: „Pacientul îți povestește toată viața lui, ce înseamnă pentru el inactivitatea, iar eu încerc să găsesc soluții astfel încât să scurtez cât mai mult această perioadă de inactivitate. Iar când îți vine cu un genunchi distrus, dar își reia activitatea sportivă la același nivel ca înainte de traumatism - astea sunt lucrurile care contează”.

În ceea ce-l privește pe dr. Oancea, cazurile cu final fericit au devenit rutină. A „reparat” până acum mii de pacienți, mulți dintre ei sportivi de renume, iar „lucrurile astea le vezi în preajma sărbătorilor, când încep să vină mesajele și reușesc să-mi aduc aminte de 99% dintre pacienți, chiar dacă au trecut ani - am amintiri plăcute și asta mă motivează în fiecare zi”, spune specialistul.

Chirurgia robotică este viitorul

Florin Oancea a absolvit Institutul Medico-Militar, alăturându-se echipei MedLife în urmă cu 6 ani. Iar asta l-a ajutat să aibă acces la echipamente de cea mai înaltă tehnologie: „Chirurgia robotică este viitorul, își face loc din ce în ce mai mult, se justifică din ce în ce mai mult în anumite intervenții chirurgicale de înaltă precizie - unde vorbim de milimetri, de modificări angulare de ordinul gradelor. Deja sunt centre medicale care utilizează în protezarea genunchiului, în prima fază, chirurgia robotică”.

Pe de altă parte însă, crede specialistul, sistemul de educație din medicina românească nu reușește să țină pasul cu evoluția: „Lucrurile se schimbă, probabil că și sistemul ar mai trebui schimbat. Trebuie încurajat și responsabilizat mai mult rezidentul. De fiecare dată medicul rezident și poate chiar și tânărul specialist știe că are pe cineva în spatele lui și îi este teamă să își asume responsabilitatea, ori această responsabilitate într-adevăr vine și prin experiență, dar și prin obligația lui de a fi mai bun, de a conștientiza că răspunde pentru ceea ce face”. În plus, pentru a deveni medici cu adevărat buni, este nevoie și de multă perseverență, spune dr. Oancea: „Un medic bun este un medic care îți dă o speranță, care de fiecare dată găsește o soluție. Iar Dumnezeu lasă întotdeauna o portiță, trebuie doar să o găsești. Câteodată nu ne permitem să fim foarte apropiați de pacienți. Chiar dacă le înțeleg suferința, niciodată nu o să plâng lângă ei. Dacă le augmentezi problemele emoționale, există riscul să îi adâncești într-o depresie. Trebuie doar să le însămânțezi încrederea că ești cel mai bun doctor pentru ei și tratamentul pe care îl recomanzi este cel mai potrivit”.

Dr. Oancea își pune speranțele în pacienți pentru a-și alege spitalele după calitatea și renumele medicilor. De abia atunci, spune el, vom putea vorbi despre o concurență reală în beneficiul pacienților, care vor avea parte de cele mai bune servicii medicale.

