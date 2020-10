Barna, reacție la scandalul candidaturilor USR-PLUS: Regulile nu sunt doar la mișto. Principiile nu trebuie să fie folosite doar când îți dă bine la socoteală

„Reproșul căruia trebuie să-i fac față e că nu am încălcat deciza Comisiei de arbitraj în cazul colegului de la Diaspora și nu am modificat acea decizie care e obligatorie pentru noi. (...) Trebuie să ne respectăm regulile. Regulile nu sunt doar la mișto. Principiile nu trebuie să fie folosite doar când îți dă bine la socoteală”, a spus Dan Barna, într-o intervenție la Digi 24.Lideul USR a comentat că tensiunile din filiale reprezintă „larma firească a unei democrații funcționale”.„Din fericire sau din păcate, nici eu, nici Dacian Cioloș nu avem luxul, ocazia, să spunem aceasta e lista de parlamentari USR-PLUS, ne-am gândit noi vreo două zile, am trecut cu mâna, aceștia sunt candidații. Colegii noștri trebuie să obțină susținerea și să-i convingă pe colegii de filială. E normal să existe nemulțumiri, votul filialei este cel care decide. Modalitatea a fost cunoscută de toți candidații, este exact procedura din 2016. N-a modificat nimeni acum. Știau că trebuie să obțină sprijinul filialei, să primească aviz de integritate de la Comisia de arbitraj. Regulile erau cunoscute”, a mai spus el.Barna a mai spus că USR nu este un partid în care listele se fac „din pix” de președinte și un cerc restrâns.Puși pe listele pentru parlamentare pe locuri neeligibile, mai mulți parlamentari USR au acuzat jocuri politice. Este vorba, printre alții, de Emanuel Ungureanu, Mihai Goțiu, Florina Presadă sau Vlad Alexandrescu.