Scandal între USR și PLUS la Cluj: Emanuel Ungureanu acuză un „măcel politic” la alegerile interne

„Să fim sănătoși, asta contează! Să păstrăm locurile de muncă și să avem grijă unii de alții.Dar, în viață, se mai întâmplă și mizerii, vom povesti diseară despre cum arată din interior organizația USR-PLUS Cluj, cine a acaparat puterea politică și mai ales ce face cu ea.Voi explica mecanismul perfid prin care am fost eliminat de pe locurile eligibile ale Alianței USR PLUS Cluj pentru noul Parlament și care sunt proiectele mele de viitor pe Sănătate”, a anunțat pe Facebook deputatul Emanuel Ungureanu.Senatorul Mihai Goțiu și-a exprimat de asemenea nemulțumirea vizavi de alegerile interne ale USR-PLUS la Cluj, afirmând că au votat 72 de delegați de la PLUS și 48 ai USR.„Dincolo de rezultatul votului, amărăciunea nu vine din faptul că nu i-am convins, ci că n-am avut șansa să-i pot convinge pe reprezentanții PLUS. Cu greu, am făcut rost de numerele de telefon ale unora dintre ei, să pot discuta direct, să mă prezint și să mai demontez din 'miturile' pe care unii ”binevoitori” le-au plantat în grupul lor.În rest, toată 'dezbaterea' internă s-a limitat la o prezentare și răspunsul la câteva întrebări, cu un timp total alocat de 11 minute. La care s-au adăugat 2 minute de prezentare, în deschiderea Conferinței Județene, de astăzi. În total… 13 minute”, a relatat pe Facebook Mihai Goțiu.„Pentru Dacian Cioloș o să am mai multe întrebări (inclusiv dacă ce s-a întâmplat, în ultima săptămână, la Cluj, e modul în care schimbăm politica în România)”, a adăugat Mihai Goțiu după ce acesta s-a clasat pe poziția a doua pe lista pentru Senat, cu șanse minime pentru un nou mandat.