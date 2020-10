Dominic Fritz anunță că iese din izolare după ce și al doilea test pentru COVID-19 a ieșit negativ

Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că a primit al doilea rezultat negativ pentru COVID-19 și iese din izolare.

"Am făcut încă un test de Covid-19 astăzi și a ieșit și el negativ. Nici nu am și nu am avut simptome, așa că pot ieși din auto-izolare", a scris Fritz pe pagina lui de Facebook.

El a făcut apel la oameni să aibă grijă de ei și de cei din jur, repectând regulile sanitare.