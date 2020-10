Alianţa USR PLUS Bucureşti şi-a desemnat candidaţii pentru parlamentare

„O Românie fără hoţie“ în interesul cetățenilor nu e doar un slogan, ci pentru viitorii parlamentari USR PLUS va fi modul de reprezentare în Parlamentul României.







10. Cosmin Nițu





--------





Cine sunt candidații clasați pe primele locuri





Senat









Cezar Cobianu este consultant în sisteme informatice, absolvent al Facultății de Științe Politice, Universitatea București și SNSPA. Are experiență în sisteme informatice și de control pentru sectorul public și sectorul privat ca instrumente de dezvoltare organizațională pentru performanță.

Camera Deputaților

Cristina Prună este deputat în Comisia pentru industrii și servicii și vicepreședinte USR. În ultimii patru ani, în Parlament, a fost o voce în ceea ce privește promovarea unor proiecte mari care țin de industrie și securitatea energetică a României. De asemenea, a reușit să treacă proiecte în sprijinul mediului de afaceri privind eliminarea birocrației, restricțiilor care îi încurcau pe cei care doreau să-și înființeze o firmă și a costurilor inutile impuse de stat micilor antreprenori.









Alexandru Dimitriu e avocat, doctor în drept și cadru universitar la Facultatea de Drept, Universitatea București. A reprezentat PLUS în toate litigiile ulterioare înființării partidului, inclusiv în cel în care s-a contestat Alianța pentru europarlamentare, în cadrul căruia a câștigat contestația împotriva deciziei BEC. S-a dedicat activității filialei PLUS Sector 5, a câștigat 3 dosare împotriva autorităților locale și are pe rol alte 20 de litigii menite să oprească furtul din banii publici ai bucureștenilor.

„Cu alegerile parlamentare ajungem într-un punct crucial al efortului pe care l-am început împreună în 2019, odată cu alegerile pentru Parlamentul European. Avem ocazia să rupem încă o dată tradiția votării răului celui mai mic odată cu aceste alegeri. După ce românii au schimbat conducerea coruptă și închistată în trecut a marilor orașe, este timpul pentru o schimbare profundă în Parlamentul României, acolo unde se decide direct viitorul întregii Românii“, a declarat Vlad Voiculescu, preşedintele PLUS București.„Timp de patru ani am văzut cum legi cu dedicație pentru grupuri de interese au tot trecut prin parlament. Subvenții țintite, scheme de ajutor de stat special făcute pentru băieți deștepți, noi pensii speciale, măriri de pensii speciale, noi agenții și instituții. Toate au trecut cu acceptul majorității. Cu această echipă vom pune capăt ideii de politicieni care nu visează decât cum să-și crească puterea lor și să o scadă pe cea a românilor. Mă bucur că am avut un proces comun de desemnare împreună cu PLUS, lucru care aduce cele două organizații mai aproape. De asemenea mă bucur că delegații l-au ales și pe Cristian Seidler. Înainte de a fi un contra-candidat de-al meu la președinția filialei, Cristi este un prieten și un coleg alături de care am făcut o echipă grozavă în ultimii ani și vom face și de acum încolo“, a declarat Claudiu Năsui, preşedinte USR București.Candidații clasați primii pentru Senat1. Ștefan Pălărie2. Silvia Dinică3. Simona Spătaru4. Cristian Ghica5. Anca Dragu6. Florina Presadă7. Vlad Alexandrescu8. Adina Săniuță9. Cezar CobianuCandidații clasați primii pentru Camera Deputaților1. Claudiu Năsui2. Cristina Prună3. Oana Țoiu4. Cristian Seidler5. Diana Buzoianu6. Mihai Badea7. Cătălin Teniță8. Tudor Pop9. Diana Stoica10. Alin Apostol11. Denisa Neagu12. Oana Marciana Ozmen13. Alexandru Dimitriu14. Octavian Berceanueste senator USR, membru în comisiile economice şi de IT ale Senatului. Inițiatoare a mai multe proiecte legislative pentru combaterea sărăciei energetice, în domeniul educației şi al asistenţei sociale. Silvia a avut numeroase poziții publice împotriva politizării autorităților de reglementare și a companiilor de stat, primul parlamentar român autor al unei rezoluții la Uniunea Interparlamentară, organizație internațională de prestigiu, în care sunt reprezentate cvasitotalitatea țărilor lumii și membră fondatoare a grupului parlamentar al OECD Pentru Inteligenta Artificiala.A fost responsabil din partea Biroului Municipal al USR București pentru recent încheiată Campanie de alegeri locale pe București şi a coordonat campania alegerilor europarlamentare 2019 în Sectorul 6.este de profesie avocat în Baroul București, cu specializare în drept administrativ și achiziții publice. Studiile de doctorat începute la Universitatea Babes-Bolyai au fost întrerupte pe perioada construirii filialei Plus din Sectorul 4 care a necesitat atenția completă. În toate campaniile electorale coordonate în ultimii doi ani a obținut cu echipa rezultate foarte bune. În urma candidaturii la primăria Sectorului 4 rezultatele au confirmat un procent de 30% din voturi și s-a obținut majoritatea în consiliul local.este senator USR, inițiator al legii pentru scoaterea ștampilei din administrația publică, lege promulgată în octombrie 2019 și inițiator al proiectului de lege pentru digitalizarea administrației, care a trecut de Senat și se află în comisii la Camera Deputaților.este economist, cu o vastă experiență la nivelul unor instituții prestigioase, naționale și internaționale, precum Banca Națională a României, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană (DG ECFIN), precum şi în sectorul privat. În perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017 a fost Ministru al Finanțelor Publice în Guvernul Cioloş. A studiat în ţară şi în străinătate, la Academia de Studii Economice, SNSPA, George Washington University, Joint Vienna Institute, CERGE – Praga, IMF Institute.este senator USR, membru în Comisia de muncă și administrație. În ultimii patru ani în Parlament a luptat contra pensiilor speciale și s-a opus politizării administrației publice prin adoptarea Codului Administrativ. De asemenea, a propus modificări la legile electorale pentru o reprezentarea mai bună a romanilor.este senator USR. A pus pe agenda publică problema copiilor instituționalizați, inițiator al proiectului de lege ce asigură o situație transparentă a tezelor de doctorat, accesibile în format digital.este antreprenor și doctor în economie, specializarea Marketing. Simultan cu rolul de cadru didactic universitar, se implică în societate și prin ONG-urile în care e membru fondator: unul pentru împăduriri în zonele cu risc mare de deșertificare și unul care dezvoltă proiecte educaționale.are o experiență de peste 15 de ani ca project manager, consultant și dezvoltator de proiecte educaționale. A început cu rolul de reprezentant al intereselor studenților ajungând să implementeze proiectul Săptămâna Bologna în Universități, prima campanie publică națională dedicată conștientizării și soluționării problemelor specifice legate de implementarea Procesului Bologna în universitățile din România. A continuat apoi ca expert în atragerea și administrarea de fonduri europene privind implementarea formelor alternative de educare și recalificare a populației adulte din România. Timp de 4 ani a lucrat în Marea Britanie în London Business Hub.deschide lista USR PLUS pentru Camera Deputaților. Claudiu este coautorul și promotorul majorității legilor USR de debirocratizare și transparentizare deja promulgate. În parlament s-a luptat împotriva pensiilor speciale și pentru eliminarea privilegiilor bugetarilor de lux. Interesul lui Claudiu pentru transparență, economie și dreptul oamenilor de a alege nu a început odată cu politica. Cu mult înainte. A fondat ONG-ul Societatea pentru Libertate Individuală, asociație dedicată promovării libertății economice și sociale, prin care a derulat mai multe proiecte finanțate exclusiv din fonduri private, cum ar fi Economy Works sau Open Budget. În USR a introdus platforma de transparență completă a cheltuielilor și a adaptat Open Budget pentru primăria București și cele 6 sectoare. Claudiu a absolvit universitatea Paris Dauphine, un master în finanțe la Universitatea Bocconi și deține calificarea CFA, fiind primul parlamentar român cu aceasta în comisia pentru buget, finanțe și bănci. Susține debirocratizarea, dreptul tuturor românilor de a alege în privința educației și sănătății, transparentizarea statului și neimpozitarea salariului minim.are experiență la nivel de conducere atât într-un ONG (Social Innovation Solutions), cât și într-un incubator de startup-uri (Future Makers) și în guvern (Secretar de Stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale în Guvernul Cioloș). Oana a fost între cei care au pus baza partidului PLUS în București. În 2012 a primit un premiu de la Comisia Europeană pentru inovație în incluziune în muncă. Oana apare pe lista Foreign Policy între cei 100 de oameni care schimbă România, iar în 2018 a fost recunoscută de World Economic Forum între cei 6 tineri care schimbă lumea.este deputatul USR, membru în comisia de muncă a Camerei Deputaților, care a inițiat legea de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor și a obținut, prin lege, publicarea de două ori pe ani a tuturor veniturilor salariale ale angajaților la stat. Prin amendamentele inițiate de Cristian Seidler la legea bugetului de stat, s-au alocat fonduri pentru evaluarea seismică a clădirilor unităților de învățământ și pentru construcția de grupuri sanitare în clădirile școlilor care nu au asemenea dotări.Cristian este unul dintre principalii comunicatori publici ai USR PLUS.este avocat în Baroul București și a pus bazele echipei PLUS Sector 1. Sub conducerea ei 9 membri ai filialei au devenit consilieri locali în Primăria Sectorului 1 după alegerile locale din 27 septembrie. A înființat și condus filiala NILS (The Network for International Law Students) din România, apoi a intrat în board-ul internațional NILS, de unde a contribuit la înființarea de filiale în India, Grecia, SUA, Portugalia etc.este avocat în Baroul București și consilier parlamentar al Grupului USR din Camera Deputaților. S-a alăturat Filialei USR Sector 1 în anul 2016, iar 2 ani mai târziu a devenit Președinte al Comitetului de Inițiativă "Fără Penali în Funcții Publice", în calitate de autor al propunerii legislative și coordonator juridic al proiectului. La Parlament a redactat sau co-redactat peste 60 de propuneri legislative, dintre care unele care au fost promulgate legi, precum și peste 70 de sesizări la Curtea Constituțională, majoritatea admise. A reprezentat USR și Alianța USR PLUS în 3 Birouri Electorale Centrale și în două Birouri Electorale ale Sectorului 1. Este membru în Comisia de Politici Publice a Alianței USR PLUS și coordonator al Programului de Revizuire a Constituției, respectiv co-coordonator al Capitolului Justiție din Programul de Guvernare. Candidează pentru Camera Deputaților având ca obiective 3 proiecte politice majore: Reforma Constituțională, Reforma Justiției și Codificarea Legilor Electorale.este antreprenor în mediul digital de aproape 20 de ani. A lansat proiecte de media digitală (PROTV, Adevărul, Realitatea), comunități digitale (Gustos.ro, TPU.ro), servicii B2B (Zelist Monitor, BRAT) cu sute de mii de utilizatori zilnic și volume mari de date. În 2016 a fondat Geeks For Democracy - grupul civic care a organizat observatorii prin FiecareVot într-o coaliție de asociații, zeci de proteste creative, Fondul pentru Democrație, Cumpărături la ușa ta, Nu arunca chiștoace!, marșurile memoriale “22 decembrie” din ultimii doi ani.Tudor Pop este membru în Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților. În cei patru ani de activitate parlamentară, a contribuit la crearea unui cadru favorabil marilor schimbări din sănătate. Un cadru care pune accent pe limitarea fraudelor din Sănătate, pe creșterea oportunităților de profesionalizare, pe relația pacient – medic, pe acces echitabil la servicii de sănătate, transparență, pe etică și integritate profesională, pe curățenia morală și materială. Proiectele de lege promulgate sau aflate pe circuitul parlamentar sunt corelate și cu programul de guvernare USRPLUS: Caravana cu Medici, Accesul asiguraților la decontările efectuate în numele lor, Finanțarea Medicinei de Familie, Stop Nosocomiale, sunt doar o parte dintre ele.e specializată în Drept Internațional Public și a avut o implicare semnificativă în mediul neguvernamental și guvernamental. A făcut parte din echipa care a transformat în lege pentru prima dată în România un proiectul socio-educațional derulat de un ONG: «Fiecare copil în grădiniță». A fost consilierul Ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, în timpul Guvernului Cioloș și a coordonat elaborarea Planului de Resuscitare a Sistemului de Transfuzii. A co-fondat Donorium, proiectul care își propune să rezolve criza de sânge din România. În 2 ani de la lansare, peste 40.000 de donatori s-au alăturat comunității. În mandatul său de deputat își propune să continue reforma din sănătate, începută în 2016.are 43 de ani și este dezvoltator software și antreprenor. A intrat în USR în 2016 și s-a implicat imediat în activitatea politică a partidului. A coordonat mai multe campanii electorale: 2016 - responsabil zonal al campaniei locale, 2017 - coordonator al campaniei naționale USR E Vocea Ta, 2018 - membru în echipa de coordonare a campaniei Fără Penali în Funcții Publice, 2019 - coordonator la sectorul 2 al campaniei europarlamentare (40%), 2019 - membru în echipa de coordonare a campaniei sectoriale pentru alegerile prezidențiale, 2020 - coordonator al campaniei locale pe București (27% -CGMB și 43% - Nicușor Dan). Vrea să continue lupta începută de noi toți în Parlament. Vrea să reprezinte cetățenii și să știe că a făcut tot ce ține de el pentru a merge înainte și niciodată înapoi.are 34 de ani și este de profesie inginer cu master la Politehnica București și Universitatea Compiegne, Franța. Are 10 ani experiență de muncă în mediul privat și de 4 ani este Project Manager într-o multinațională. Este membru USR din 2016 și a fost implicată în toate evenimentele importante din viața partidului. Când va ajunge în Parlament, își dorește să facă parte din comisia de Industrii și Servicii și din comisia pentru Învățământ, știință, tineret și sport.este avocat cu experiență de peste 15 ani în domeniul dreptului comercial, consultanță și afaceri, dreptul muncii și reorganizarea judiciară. Membru USR din iulie 2016,a participat activ la construcția USR, deținând funcția de membru în cadrul Biroului Local Sector 3, în perioada 2017-2019. Din anul 2019 și până în prezent este Președintele Comisiei Local de Arbitraj USR S3 și Președintele Comsiei Muncipale de Arbitraj București, din august 2020 .este consilier USR în Consiliul General al Municipiului București și a activat în perioada mandatului ca un consilier cu normă întreagă. În 4 ani a parcurs Bucureștiul și reprezintă cu succes locuitorii. A salvat de la defrișare parțială parcurile Sticlarilor și Pantelimon, a stopat tăieri ilegale în parcul Herăstrău și pădurea Băneasa. Mai mult, a plantat o pădure urbană - Pădurea București, pe 5.5 hectare și 5500 de puieți pe terenul PMB din Sectorul 6.