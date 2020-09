Vrancea: PSD cere verificarea voturilor nule înregistrate pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, iar PNL şi USR PLUS solicită şi verificarea celor pentru consilierii judeţeni / 10.000 de voturi nule au fost în judeţ, acelaşi număr ca în 2016

Cătălin Toma, preşedintele ales în urma votului de ieri, are 42 de ani şi este profesor de limba franceză. Între anii 2008 – 2016 a fost primar al comunei Jariştea, timp de două mandate. A fost reales în 2016, dar a renunţat la primărie după ce la alegerile generale a fost ales senator. Cătălin Toma l-a învins pe Marian Oprişan la o diferenţă de 4 procente din voturile valabil exprimate.





Citește și: Cine este candidatul PNL care a reușit să îl învingă pe baronul PSD Vrancea Marian Oprișan

Cătălin Toma, câştigător al mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, a anunţat, luni, că PSD a cerut verificarea buletinelor nule pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean.„Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile în ceea ce priveşte conducerea Consiliului Judeţean Vrancea, cum de altfel a câştigat alegerile din mai multe localităţi din judeţul Vrancea. Datele din punctul nostru de vedere nu sunt finalizate, nici la biroul de circumscripţie nu s-au finalizat, având în vedere solicitarea PSD de reverificare a voturilor nule pentru candidatul la CJ Vrancea. Am decis să cerem şi noi şi pentru Consiliul Judeţean. Nu vă ascundem că şi în 2016 a fost acelaşi număr de votanţi şi acelaşi număr de voturi nule”, a declarat Cătălin Toma.Acesta a precizat că primul lucru pe care îl va face după prelurea funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean este să ceară un audit: „Vom avea foarte multe lucruri de făcut. Insist ca în primele zile când vom prelua această funcţie să facem şi un audit pentru că această instituţie are în desfăşurare proiecte care au avut de suferit sau suferă în ce priveşte execuţia bugetară. Nu vreau să plec la drum cu tot felul de băgat sub preş”.Partidul Naţional Liberal a câştigat postul de primar în 29 de localităţi ale judeţului Vrancea. Liberalii au câştigat detaşat în comunele care aveau deja primari, cum este de pildă cazul primarului din Vizantea Livezi, ales cu nu mai puţin de 93% din voturi.Au câştigat însă şi 9 localităţi noi, considerate până acum fiefuri ale PSD: două oraşe, respectiv Adjud şi Panciu, şi comunele Dumitreşti, Garoafa, Măicăneşti, Slobozia Bradului, Soveja, Spulber şi Suraia.Cea mai mare supriză rămâne însă schimbarea de la vârful Consiliului Judeţean.Marian Oprişan a deţinut funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea fără întrerupere din 2000 până în prezent. Anterior, el mai fusese timp de un an preşedinte, în perioada 1995-1996, iar în perioada 1996-2000 a fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.