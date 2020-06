Marea alianță a dreptei în București trage să moară pe Facebook. Singurul lucru clar din negocierile Orban-Barna

Discuțiile sunt tensionate însă în privința listelor comune pentru consilii și a candidaților unici pentru primăriile de sector. Ludovic Orban și Dan Barna s-au întâlnit în weekend, însă nu s-au înțeles, oferta făcută de liberali, 4-2, nefiind agreată de useriști. În plus, cei de la USR-PLUS au o problemă cu PMP, care vrea o primărie de sector și care, cred ei, ar trebui cedată de liberali. Mai mult, nemulțumiri sunt si în privința consilierilor generali ai PMP care au votat cu Gabriela Firea, însă în acest caz au primit promisiunea că aceștia nu vor mai fi propuși pe liste.USR-PLUS vrea din start, neapărat, primăriile sectoarelor 1 și 2, însă liberalii nu par dispuși să cedeze cel puțin în cazul primăriei sectorului 2, unde viceprimarul PNL Dan Cristian Popescu are o campanie susținută de ceva vreme și care a anunțat în partid că va candida oricum. Nu-i însă singura problemă, pentru că useriștii nici nu vor să audă de el, anunțând că nu-l vor susține fiind un personaj cu un trecut politic controversat.După discuțiile cu Barna, Orban a anunțat în partid că singurul lucru clar este susținerea lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei.Chiar dacă negocierile vor continua în următoarea perioadă la vârful celor două partide, lideri USR-PLUS și PNL București se contrează pe Facebook, aproape punând cruce marii aliante a dreptei.Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu au atacat extrem de dur PNL, cerând să se curețe de hoți și să-i promoveze pe oamenii cinstiți din partid. „Până atunci, nu se pune problema să negociem nimic pe colțul mesei, iar de liste comune nici nu poate fi vorba”, spun cei doi.Năsui și Voiculescu acuză în continuare frăția PNL-PSD. „Nu mai ține cu chemările la oaste împotriva PSD, când voi recrutați primari de la ei. Schimbatul de tricouri, geci și “campioni” între partidele voastre și PSD e un sport prea vechi. Cu cine să unim “dreapta”? Cu domnul Chirica de la Iași care a sărit de la PSD la PNL? Cu domnul Popescu de la sectorul 2 care încă nu știe dacă e la “dreapta” sau la “stânga”? Cu domnul Hubert Thuma de la Ilfov, vechi USL-ist și condamnat penal? Cu fostul viceprimar al lui Vanghele? Cu lobbyistul Tănase Stamule? Cu PMP-ul care acum 4 ani absorbea UNPR-ul lui Gabriel Oprea și între timp a făcut blat după blat cu Firea-PSD? Ce faceți voi de 30 de ani e mai aproape de feudalism decât de democrație”, a scris ei. pe Facebook.Postare a stârnit nervozitatea celor de la PNL. Ciprian Ciucu, candidatul liberal pentru Sectorul 6, le reproșează celor doi că „taie” discuțiile cu PNL București, „fără niciun avetisment, fără cerințe specifice, într-o fază incipientă a negocierilor”.„Eu am rămas uluit. Încă sunt. A fost așa, pe modelul dar "de ce nu ai bască" (...). „Mă simt descumpănit și mai ales jignit ca eu și colegii mei să fim puși de către Vlad și de către Claudiu pe aceeași treaptă cu Firea, Bădulescu, Mutu, Negoiță Toader, Băluță, Florea și cu acel necunoscut de la Sectorul doi… Am muncit mult în acești ani în opoziție, după puteri m-am am oprit sau am scos în față mizeriile PSD. Mai mult decât Claudiu sau chiar decât Vlad. Nu mie se pare corect ca bucureștenii să fie lipsiți, așa arbitrar, de șansa de a scoate administrația din București din ghearele acestor prădători PSD”, a scris Ciucu pe Facebook, amintind că în ultimii ani Organizația PNL București a fost reconstruită de la zero.Și șefa liberalilor din București, Violeta Alexandru, s-a declarat mirată de poziționarea lui Năsui și Voiculescu. „Credeam că dialogul nostru este în plină desfășurare, spre binele Bucureștiului care trebuie să iasă din subdezvoltarea în care ne-a adâncit PSD în acești ani. Ne menținem disponibilitatea de a continua dialogul iar susținerea de către PNL, USR și PLUS a candidaturii lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitelei rămâne un foarte bun punct de la care să continuăm discuțiile începute. Pe bază de respect reciproc”, a scris ea pe Facebook.