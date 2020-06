Parlamentul a respins ordonanța Guvernului care amână dublarea alocațiilor pentru copii

Camera Deputaţilor a respins miercuri, cu 209 voturi Ordonanţa Guvernului Orban care amâna aplicarea dublării alocaţiilor copiilor până la 1 august. După respingerea în Parlament, proiectul merge la promulgare, la şeful statului, care o poate ataca la CCR sau o poate retrimite în Legislativ.





Este vorba de amânarea termenului de aplicare la legea PSD care prevedea dublarea alocațiilor copiilor de la 150 la 300 de lei. Decizia a fost luată de deputați cu 209 voturi ”pentru”, trei ”împotrivă și 98 de abtineri.



Lia Olguța Vasilescu, PSD: ”Deşi era prost făcut, se cerea ca banii să fie luaţi din excedentul de la pensii, care la vremea respectivă nu exista, am considerat că este oportun ca în Parlament să modificăm acel amendament, dar să lăsăm alocaţiile copiilor crescute. Nu ne-am plâns că nu avem bani, am găsit imediat resursele bugetare. Anul acesta este aceeaşi situaţie. De data aceasta vine Opoziţia cu o lege care prevede dublarea alocaţiilor. Nu am venit ca dumneavoastră cu un amendament care nu putea fi aplicat, ci o să vă dăm sursa de finanţare, de unde puteţi lua aceşti bani ca alocaţiile copiilor să fie dublate. Nu este nevoie de 7-8 miliarde până la finalul anului, cum s-a tot discutat, este nevoie de 3,2 miliarde. Puteţi lua aceşti bani prin relocare de la capitolul Bunuri şi servicii.





Vă recomand să luați 3 miliarde penru alocațiile copiilor și alte 5 miliarde pentru mărirea pensiilor. Noi venim și cu soluții la bugetul statului și nu suntem teroriști așa cum ne cataloga domnul ministru Cîțu. Având în vedere că săptămâna trecută și dl fost președinte al României Traian Băsescu avea o replică de genul că este criminal cel care crește veniturile pentru că oamenii cu banii se duc la alimentară, vezi Doamne mănâncă, considerăm că dreapta și-a cam prezentat poziția în ceea ce privește creșterea veniturilor în România”.







Florin Roman, PNL: ”Haideți, nu mai blocați impozitarea pensiilor speciale și sigur că putem crește alocațiile și pensiile conf legii dacă și dvs veți fi de acord cu anularea pensiilor speciale. Românii vor putea să facă diferența între un PSD care susține pensiile speciale și un PSD care vrea să facă o chestiune populist, politic, demagogic. Vă vom forța să renunțați la frăția cu pensiile speciale”.







Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 14 ianuarie 2020, legea ce prevedea dublarea alocaţiei de stat pentru copii, sumă care ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii cu handicap.