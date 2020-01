VIDEO Răspunsul lui Orban întrebat dacă vor crește pensiile cu 40% din septembrie: „Nu e 100% asta​. Banii sunt prevăzuți, dar depinde cum evoluează economia” / Alocațiile dublate dacă sunt bani

Întrebat dacă alocațiile pentru copii vor fi dublate în a doua jumătate a acestui an, Orban a răspuns: „dacă există resurse financiare”.Întrebat dacă este posibil ca alocațiile să nu fie majorate în acest an, premierul a spus că „e o garanție că vom creștere alocațiile pentru copii, cu cât le vom crește vom vedea în funcție de cum evolează veniturile, cheltuielile”.Cât privește posibilitatea unei creșteri etapizate sau a unei alte amânări, Orban a insistat: „e cert că le creștem, vedem cum o vom face atunci când ne apropiem de termenul de rectificare a bugetului”.El a precizat că majorarea alocațiilor presupune un efort bugetar de 6,3 miliarde de lei.„Guvernul nu are bani de acasă și nu poate aduna bani din eter. (...) Această lege a fost o răzbunare a PSD pe noi ”, a afirmat șeful Guvernului, comentând că „nu există nicăieri în lume să dublezi alocarea alocațiilor de 2 ori într-un an”.De evoluția economică depinde și majorarea pensiilor. Întrebat dacă acestea vor crește cu 40% din septembrie Orban a răspuns: „nu e 100% asta”.„Banii sunt prevăzuți, dar totul depinde de cum evoluează economia, dacă reușim să asigurăm un trend economic solid, o crește eco consolidată, să relansăm investițiile să îmbunătățim colectarea”, a completat el.Șeful Guvernului a comentat că „PSD a făcut varză legea pensiilor”, crescând „din burtă” punctul de pensie și creând „o vraiște generalizată. Orban a precizat că impactul bugetar în privința creșterii pensiilor este de aproximativ 16 miliarde de lei în acest an, în 2021, în jur de 150 de miliarde, iar impactul pe 2022 duce spre 180 de miliarde.„Vom crește pensiile cu siguranță, dar nu vom lua o decizie care să afecteze evoluția economiei pe termen lung Vom crește și alocațiile, vom încerca să asigurăm o creștere cât mai mare. (...) Sper să nu vină și o criză economică. Ne va pune într-un impas extrem de grav, pentru că în ultimii 3 ani s-a dezechilibrat grav economic românească”, a spus el.Guvernul a decis în ultima ședință să amâne intrarea în vigoare până la 1 august a legii privind dublarea alocațiilor pentru copii.CITEȘTE ȘI: