Nicușor Dan sau Vlad Voiculescu? Cum se va tranșa disputa USR-PLUS pentru candidatul la Primăria Capitalei​

Ședința de luni dimineață a birourilor reunite ale USR și PLUS se anunță foarte tensionată. USR București a anunțat sâmbătă, după ședința Conferinței Muncipale, că prin votul secret al delegaților de la sectoare, Nicușor Dan va fi susținut de partid pentru Primăria Capitalei.De cealaltă parte, Dacian Cioloș, proaspăt reales președinte PLUS, a declarat tot sâmbătă că desemnarea lui Nicușor Dan, care în acest moment nu mai face parte din USR, ar încălca înțelegerea dintre cele două formațiuni. „Înţelegerea noastră a fost să avem candidaţi comuni ai alianţei. Luni vom avea ocazia să discutăm cu colegii de la USR, să vedem care e abordarea lor, ce au discutat şi decis astăzi. Dacă mergem cu un candidat comun al alianţei, am decis că fiecare îşi stabileşte un candidat din cadrul partidului, apoi alegem un candidat comun al alianţei. Înţeleg că USR a decis să aleagă un candidat independent. Nicuşor Dan nu mai e membru al partidului”, a declarat Dacian Cioloş.Dacă pentru USR lucrurile par să se fi clarificat într-un bună măsură, pentru Dacian Cioloș și PLUS sunt mult mai complicate. Surse din alianță spun că președintele PLUS va încerca cu orice preț să-și impună candidatul, pe Vlad Voiculescu, folosindu-se de pretextul că Nicușor Dan nu mai este membru de partid.Miza pentru PLUS este mult mai mare decât pentru USR, în perspectiva alegerilor parlamentare din 2020. Potrivit acelorași surse, sondajele arată că PLUS este cam la jumătate față de USR, în preferințele electoratului, iar în aceste condiții lui Cioloș i-ar fi aproape imposibil să negocieze cu USR o paritate pe listele comune de candidați pentru parlamentare.Toate speranțele s-ar lega de candidatura lui Vlad Voiculescu la Primăria Capitalei care ar putea aduce partidului procente în plus, indiferent dacă pierde sau câștigă alegerile locale în fața Gabrielei Firea.În același timp, spun sursele, partidul lui Cioloș ar accepta și varianta unor „primaries”, adică alegeri prin care simpatizanții și membrii celor două formațiuni să voteze un singur candidat pentru Primăria Capitalei.Liderii PLUS se bazează pe faptul că Vlad Voiculescu ar avea o rezervă semnificativă de votanți care ar putea fi mobilizați (cum ar fi membrii Platformei România 100 sau voluntarii din ONG-urile care-l susțin pe Vlad Voiculescu).Rămâne de văzut însă dacă membrii USR vor accepta acest lucru, în condițiile în care Nicușor Dan este dat de sondaje în acest moment ca singurul candidat al opoziției cu șanse reale de a o învinge pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei. Tot spre Nicușor Dan se îndreaptă și atenția PNL care, dacă nu decide să meargă cu propriul candidat ( probabil, Rareș Bogdan, care în prezent este măsurat în sondaje ), ar prefera mai degrabă să susțină un independent cu șanse reale decât un membru al Alianței USR-PLUS.