Dan Barna prezintă vineri, de la ora 16,00, planul pentru „reconstruirea României prin cinste și competență”

„După trei ani de luptă, am reușit: am scăpat de ultimul guvern PSD. Pasul următor: reconstruim România, prin cinste și competență.Avem un plan pentru asta. De la ora 16:00, live pe Facebook.Vechea clasă politică a eșuat. E timpul unei noi generații care nu are nicio legătură cu vechii politicieni, nicio legătură cu grupurile lor de influență. O nouă generație care să aibă curajul și energia să reformeze statul”, se arată în mesajul postat de USR pe rețeaua de socializare.