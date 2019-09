Paleologu: Dacă USR ar veni la guvernare ar fi un eșec garantat. Eu aș fi mai radical și aș propune fără proști în funcții publice / Iohannis să se spele pe cap cu Dăncilă -UPDATE

„Sunt oameni minunați în USR, dar problema este că nu au unitate, nu au o busolă ideologică. În USR ai de toate. Oameni care spun nu lucruri diferite, că e bună diferența. În USR sunt poziții diametral opuse. Florina Presadă și Claudiu Năsui spun lucruri diametral opuse. Sunt ca apa și uleiul. Nu au niciun fel de legătură unul cu altul. Sunt la antipozi. Ori așa ceva în situație de guvernare înseamnă eșec garantat”, a afirmat Theodor Paleologu, sâmbătă la Școala de Vară a PMP, de la Costinești, potrivit Mediafax.Candidatul PMP la prezidențiale a adăugat că ar merge mai departe cu inițiativa „Fără penali în funcții publice” și ar propune „Fără proști în funcții publice”, deoarece prostia generează multe catastrofe. „E foarte bine să spui «Fără penali». Am semnat și eu pentru referendumul Fără penali. Evident că am semnat. Cum să nu semnezi așa ceva? Dar nu îi de ajuns ca să guvernezi o țară, să spui «fără penali, fără penali». Eu aș fi mai radical. Aș spune «fără proști». Câți sunt de fapt corupți din prostie? Că de aici lucrul acesta. Prostia generează de fapt multe catastrofe. I-aș spune în primul rând «fără proști». Eu cred că trebuie să ne propunem în primul rând în această campanie să demostrăm ceva, să demonstrăm că nu suntem o țară de proști”, a conchis Paleologu.Pe de altă parte, el nu l-a scutit de atacuri nici pe președintele Klaus Iohannis, despre care spune că poartă responsabilitatea pentru guvernarea Dăncilă, adăugând că refuzul acestuia de a numi oamenii propuși de premier în funcția de ministru face parte din jocul electoral.Prezidențiabilul PMP a precizat că șeful statului s-a gândit că prin numirea lui Dăncilă va îngropa PSD, însă a înmormântat apoi și România, ca țară. Care va fi deznodământul blocajului guvernamental?„După alegeri probabil. Așa cum arată lucrurile în momentul de față Viorica Dăncilă se va agăța de putere cu o energie și așarnare demne de o cauză mai bună și va întreține timp de trei luni haosul, zăpăceala, dihotonia în România. Realmente nu avem nevoie de așa ceva. România pierde enorm, pierde financiar, economic din cauza acestei discordii la vârful statului”, a afirmat Theodor Paleologu, sâmbătă la Costinești, întrebat care va fi deznodământul blocajului guvernamental. Chestionat dacă are ce face Klaus Iohannis în legătură cu situația actuală, Paleologu a replicat: „El a numit-o pe Dăncilă. Să se spele cu ea pe cap. El a numit-o. A numit-o pentru că în felul acesta s-a gândit că înmormântează PSD. Da, numai că ne înmormântează și pe noi ca țară. Nu știu ce o să facă Iohannis, pentru că eu nu sunt Iohannis. Eu nu aș fi numit-o pe Dăncilă prim-ministru”.PMP are lucrările Școli de vară în acest week-end la Costinești. La eveniment sunt prezenți Eugen Tomac, Theodor Paleologu, prezidențiabilul partidului, Mihail Neamțu, precum și alți membri ai formațiunii. Deși inițial fusese anunțat să participe la eveniment, Traian Băsescu nu a mai putut participa la Școala de vară a PMP.