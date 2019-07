Liviu Pleșoianu anunță că va candida ca independent la prezidențiale

​Pesedistul Liviu Pleșoianu anunță pe Facebook că va candida ca independent la alegerile prezidențiale din toamnă după ce premierul Viorica Dăncilă a fost validată de Comitetul Executiv al PSD drept candidat al partidului în cursa pentru Cotroceni.







”Viorica Dăncilă va candida din partea partidului CEX. Eu voi candida din partea românilor:



- de a ne ridica din genunchi (nu de a lustrui fericiți pantofii altora);

- de a avea o justiție adevărată (nu una care distruge sufletul unui copil târându-l pe jos la propriu);

- de a reașeza România în destinul său de țară menită să creeze punți între țări (nu de stat vasal mulțumit să fie mereu mutat de alții pe o tablă de șah ce nu-i aparține);

- de a reașeza ființa omenească în centru și de a reumaniza profund societatea, politica, educația, relațiile de muncă (nu de a continua să construim castele de nisip care se vor răsturna la cea mai mică adiere de vânt);

- de a face politica OMULUI LIBER (nu de a fi marioneta unor grupări, interne sau externe, de interese economice sau politice, din zona ieșită din matcă a serviciilor sau a altor organizații metastatale);

- de a prețui rădăcinile spirituale și culturale ale acestui neam (nu de a deveni clone lipsite de identitate proprie încolonate spre prăpastia așa-zisului "progresism");

- de a aduce în prim-plan oameni curați și dornici să-și ajute semenii (nu politruci și ipocriți înregimentați care mimează prost grija față de ființa omenească)!



Invit toate partidele care țin la rădăcinile acestui neam să-și dea mâna și să mergem împreună pe acest drum! Vă invit pe dumneavoastră, oamenii DEMNI și LIBERI ai acestui neam, să dăm mână cu mână și să încingem o HORĂ VIE a UNIRII care să învingă orice calcule politice meschine, orice planuri oculte care se fac peste noi și peste toate!



Voi candida ca independent la alegerile prezidențiale din acest an, cu susținerea tuturor celor care cred în acest mesaj! La 30 de ani de la Revoluție, FIE să triumfe curajul, nu frica, FIE să triumfe dreptatea, nu injustiția, FIE să triumfe vorba LIBERĂ a OMULUI LIBER, nu tăcerea vinovată, FIE să triumfe ROMÂNIA, nu... "Românica"!



Fie să FIM, OAMENI LIBERI!”, Viorica Dăncilă va candida din partea partidului CEX. Eu voi candida din partea românilor, a oamenilor care au crezut și în 2012, și în 2016 în posibilitatea:- de a ne ridica din genunchi (nu de a lustrui fericiți pantofii altora);- de a avea o justiție adevărată (nu una care distruge sufletul unui copil târându-l pe jos la propriu);- de a reașeza România în destinul său de țară menită să creeze punți între țări (nu de stat vasal mulțumit să fie mereu mutat de alții pe o tablă de șah ce nu-i aparține);- de a reașeza ființa omenească în centru și de a reumaniza profund societatea, politica, educația, relațiile de muncă (nu de a continua să construim castele de nisip care se vor răsturna la cea mai mică adiere de vânt);- de a face politica OMULUI LIBER (nu de a fi marioneta unor grupări, interne sau externe, de interese economice sau politice, din zona ieșită din matcă a serviciilor sau a altor organizații metastatale);- de a prețui rădăcinile spirituale și culturale ale acestui neam (nu de a deveni clone lipsite de identitate proprie încolonate spre prăpastia așa-zisului "progresism");- de a aduce în prim-plan oameni curați și dornici să-și ajute semenii (nu politruci și ipocriți înregimentați care mimează prost grija față de ființa omenească)!Invit toate partidele care țin la rădăcinile acestui neam să-și dea mâna și să mergem împreună pe acest drum! Vă invit pe dumneavoastră, oamenii DEMNI și LIBERI ai acestui neam, să dăm mână cu mână și să încingem o HORĂ VIE a UNIRII care să învingă orice calcule politice meschine, orice planuri oculte care se fac peste noi și peste toate!Voi candida ca independent la alegerile prezidențiale din acest an, cu susținerea tuturor celor care cred în acest mesaj! La 30 de ani de la Revoluție, FIE să triumfe curajul, nu frica, FIE să triumfe dreptatea, nu injustiția, FIE să triumfe vorba LIBERĂ a OMULUI LIBER, nu tăcerea vinovată, FIE să triumfe ROMÂNIA, nu... "Românica"!Fie să FIM, OAMENI LIBERI!”, a scris Pleșoianu pe Facebook





Dăncilă a anunțat la finalul CEx că social-democrații care vor critica în spațiul public partidul sau pe ea, în calitate de candidat PSD la prezidențiale, vor fi sancționați, susținând că "orice pas greșit va fi decontat de partid".





Viorica Dăncilă a fost întrebată la finalul Comitetului Executiv al PSD despre reproșurile ce i-au fost aduse în cadrul ședinței partidului, mai exact cele ale lui Paul Stănescu, care a votat împotriva desemnării sale drept candidat la prezidențiale, susținând că ea este detestată de români pentru că este asociată cu Liviu Dragnea.



„A fost opinia domnului Paul Stănescu, nu vreau să o comentez, i-am răspuns la aceste lucruri în interiorul forului statutar și cred că, după ce i-am răspuns, și Paul Stănescu a realizat anumite lucruri și aceste răspunsuri ar trebui să îl îndepărteze de această opinie pe care a avut-o în Comitetul Executiv Național”, a răspuns Viorica Dăncilă.





Viorica Dăncilă a avut cale liberă să candideze pentru Cotroceni după ce și primarul Capitalei, Gabriela Firea, rămasă fără susținere, și-a anunțat colegii în ședința Biroului Permanent Național că își retrage candidatura. "Poate va veni și vremea mea. (...) O să respect decizia colegilor. Dacă ei nu cred în această variantă (candidatura sa - n.r.), este bine să respect decizia lor. Și eu sunt convinsă că odată cu această decizie colegii își vor asuma și rezultatul la prezidențiale, finalitatea lor", declara Firea înaintea ședințelor PSD.



Viorica Dăncilă, care a cerut susținerea ALDE și Pro România pentru susținerea candidatului PSD la Cotroceni, spunea înaintea ședinței că orice candidatură trebuie să fie susținută de un vot în partid. ”Bineînțeles că sprijnul ALDE și Pro România este important, dar PSD este hotărât să meargă în aceste alegeri și nu numai să intre in turul doi, ci să le și câștige”, a spus liderul partidului.



Dăncilă a declarat, luni seară, că așteaptă până în 3 august un răspuns de la Călin Popescu Tăriceanu și de la Victor Ponta cu privire la susținerea unui candidat PSD la prezidențiale. Decizia are loc în urma discuției pe care liderul PSD a avut-o cu liderii ALDE și Pro România la Vila Lac.



Ponta a dezvăluit, luni seară, că premierul i-a propus să susţină candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, iar el a spus că nu există un răspuns nici pozitiv, nici negativ, pentru că vrea să ştie care este "planul ca lucrurile să meargă bine". Ponta a apreciat, la TVR1, că la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD Viorica Dăncilă va fi desemnată drept candidatul la prezidenţiale. El a adăugat că dialogul va continua, "dacă este cazul", adăugând că un candidat susţinut de PSD, ALDE şi Pro România va intra în turul II al alegerilor prezidenţiale. "În primul rând, doamna Dăncilă mi-a spus în particular ceea ce a spus şi în public, că ar vrea să susţinem toţi un singur candidat, dar, sigur, de la PSD. Domnul Tăriceanu spune: vreau să susţinem un singur candidat, pe domnia sa. Iar eu spun: explicaţi-mi de ce să fac acest lucru. Argumentul doamnei Dăncilă a fost ca să intre un candidat de stânga în turul II", a explicat Ponta, potrivit Agerpres.