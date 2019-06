Stănescu: PSD trebuie să aibă un candidat propriu la prezidenţiale; poate să fie şi din afara partidului

Preşedintele PSD Olt, Paul Stănescu, consideră că partidul trebuie să aibă un candidat propriu la alegerile prezidenţiale, chiar dacă acesta ar fi din afara formaţiunii, relatează Agerpres.





"Eu cred că în contextul actual PSD trebuie să aibă un candidat propriu, că e din partid, că e din afara partidului, nu ştiu cine va fi, dar trebuie să aibă un candidat propriu şi trebuie să se bată pentru alegerile prezidenţiale, pentru că la acestea nu e o chestiune numai de partid. (...) Dacă va face o nominalizare bună, eu cred că are şanse şi PSD să intre în turul al doilea la prezidenţiale. Noi am pierdut o bătălie, nu am pierdut războiul, să nu creadă cineva că PSD a murit, n-a murit. (...) La prezidenţiale, indiferent cine va fi candidatul, mergem să câştigăm. La funcţia prezidenţială contează foarte mult candidatul, contează şi partidul, îi dă un număr de voturi, dar în momentul în care se duce în turul doi, candidatul contează enorm. (...) Poate să fie şi din afară", a spus Paul Stănescu.

Întrebat despre o posibilă candidatură a premierului Viorica Dăncilă la alegerile prezidenţiale, Stănescu a menţionat că poate fi încălcată regula de până acum potrivit căreia preşedintele partidului este şi candidatul pentru Preşedinţia României."Doamna preşedinte interimar şi prim-ministru a spus că nu va candida, a spus public că nu va candida la prezidenţiale şi va sprijini candidatul partidului la această funcţie. E o cutumă (ca preşedintele partidului să fie candidatul la prezidenţiale - n.r.), dar poate fi încălcată, dacă nu-şi doreşte să candideze, nu va candida", a conchis Stănescu.