[P] Klaus Iohannis: “Pe 26 mai, mergem la vot să arătăm lumii că suntem un neam de oameni cinstiți, nu de hoți!”

Aflat în capitala Moldovei pentru a participa la o dezbaterere despre Educație și pentru lansarea volumului „EU.RO - Un dialog deschis despre Europa”, președintele Iohannis a fost invitat de liderii PNL pentru a se adresa ieșenilor și a le spune de ce referendumul din 26 mai este la fel de important ca alegerile europarlamentare.Klaus Iohannis și-a făcut intrarea la finalul mitingului PNL, în uralele celor prezenți. “Aveți o echipă foarte bună aici și m-am bucurat că m-ați invitat șî pe mine. (...) Venind pe jos, am trecut pe lângă Trei Ierarhi. Nu știu cum se face, dar nu bătea cu filmul pe care l-am văzut alaltăieri. Oamenii sunt foarte primitori, foarte calzi”, a spus președintele, cu trimitere la episodul mitingului PSD de la Iași, prost primit de ieșeni.Președintele Iohannis a explicat de ce atacurile PSD la independența justiției îi lovesc, până la urmă, pe români: „De doi ani și jumătate, PSD încearcă să îndoaie legile ca să-și facă scăpați infractorii cocoțați în fruntea statului. Dragi români, dacă pierdem independența justiției, atunci pierdem și șansa pentru a avea autostrăzi, spitale, grădinițe și școli. Dacă îi lăsăm pe ei să ne strice țara, atunci românii sunt cei care vor plăti. Așa nu se poate!”Klaus Iohannis i-a îndemnat pe oameni să meargă la votul pentru referendumul din 26 mai. Președintele a folosit un argument desprins din simbolistica puternică a recentului Summit de la Sibiu, un eveniment major al Uniunii Europene care a adus Europa în România și a pus România pe primul loc în Europa. Președintele a transmis miilor de moldoveni prezenți în Piața Unirii din Iași, precum și tuturor românilor mesajul rezultat după succesul organizării Summitului: “În Europa, România contează! În Europa, votul românilor contează. Locul nostru este în Europa! Voi sunteți Europa! Să arătăm lumii că noi nu suntem un neam de hoți, ci un neam de oameni cinstiți. Pentru toate acestea trebuie să mergem la vot pentru viitorul nostru, pentru viitorul copiilor, pe 26 mai mergem să votăm!”. Îndemnul președintelui a fost primit de cei peste 10.000 de participanți la miting cu urale și scadări -”Iohannis, Iohannis!” și ”Justiție, nu corupție!”.Înainte de sosirea președintelui Iohannis la mitingul organizat de PNL, președintele Ludovic Orban a acuzat ipocrizia PSD ilustrată de sloganul „Patrioți în Europa”. „Ce fel de patriot este Dragnea, dacă n-a venit pe 24 ianuarie la Iași, alături de ieșeni și de moldoveni să serbeze Unirea Principatelor? Ce fel de patriot este Liviu Dragnea dacă pe 27 martie nu a pus piciorul la Chișinău în Basarabia să serbeze Centenarul Unirii cu Basarabia? Ce fel de patriot este Dragnea și cu ceata lui, care pe 28 noiembrie nu a călcat în Bucovina să aniverseze Centenarul Unirii Bucovinei cu România? Ce fel de patriot este Liviu Dragnea care pe 1 decembrie 2018 nu a călcat la Alba Iulia, Capitala Unirii? Aceștia nu sunt patrioți. Sunt trădători de de neam și țară. Aceștia sunt oameni care vor să distrugă România. Aceștia sunt niște oameni care vor să ne țină în servitude și slugărnicie. Nu mai avem nevoie de ei. Nu există decât o singură forță care are capacitatea să înfrângă «ciuma roșie». Iar această forță este Partidul Național Liberal”, a spus președintele PNL.Rareș Bogdan, care deschide lista PNL pentru europarlamentare, le-a spus celor prezenți că, în democrație, „hoții stau la pușcărie, nu în Parlament, nu în Guvern, nu în sediile partidelor”. „România mai este astăzi pe orbita europeană datorită președintelui României, care i-a oprit, datorită PNL care a făcut sesizări la CCR și la Comisia de la Veneția”, a punctat Rareș Bogdan.La două zile după ce liderii PSD au încercat să deturneze atenția de la Summitul UE de la Sibiu, prin organizarea unui miting la Iași, capitala Moldovei a respirat un aer de sărbătoare prin prezența președintelui României Klaus Iohannis și a liderilor și candidaților PNL la alegerile europarlamentare. Contrastul a fost evident. Joi, la mitingul PSD, Iașiul a fost un oraș sub asediul forțelor de ordine care îi păzeau pe Liviu Dragnea și ceilalți lideri PSD de furia ieșenilor. Sâmbătă, Iașiul a fost un oraș relaxat care i-a primit cu brațele deschise pe președintele Iohannis și liderii și candidații PNL. De altfel, chiar în acest timp, la Galați, liderii PSD, în frunte cu Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, erau evacuați prin spatele scenei pentru a-i evita pe cei care le strigau adevărul în față.