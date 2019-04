PNL susține referendumul anunțat de Iohannis: „O inițiativă extrem de benefică pentru societate, pronunțarea cetățenilor poate stopa agresiunea sistematică a clanului Dragnea împotriva sistemului de justiție”

Redăm integral comunicatul difuzat de președintele PNL, Ludovic Orban:

Amintim că șeful statului a anunțat joi cele două întrebări la referendumul care va fi organizat pe 26 mai , în paralel cu alegerile europarlamentare: interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție și interzicerea adoptării de ordonanțe de urgență pentru infracțiuni, pedepse și organizare judiciară.„Partidul Național Liberal salută decizia președintelui Klaus Iohannis de a convoca referendum pe data 26 mai, în același timp cu desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Între președintele României și Partidul Național Liberal există un parteneriat trainic, un parteneriat stabil, un parteneriat realizat pentru binele României și Partidul Național Liberal va fi alături de președinte pentru a asigura succesul acestui referendum. Referendumul reprezintă forma cea mai desăvârșită a democrației, care permite fiecărui cetățean să se exprime direct prin vot, asupra unor probleme fundamentale pentru societatea românească.Cele două teme prezentate de președintele Klaus Iohannis sunt teme fundamentale pentru evoluția societății românești. Prima temă, interzicerea aministiei și grațierii pentru fapte de corupție, reprezintă voința a peste 85% dintre cetățenii români, dacă nu și mai mult, iar președintele face un lucru salutar declanșând acest referendum pentru a pune punct odată pentru totdeauna tentativelor celor care au jefuit România în ultimii 30 de ani de a scăpa de brațul lung al legii.Telenovela privind amnistia și grațierea a început în anul 2013, când la putere era premier Victor Ponta și când s-a încercat adoptarea în Parlament a Legii privind aministia și grațierea. Readuc aminte că la finalul lunii decembrie această lege nu a fost adoptată din cauza opoziției ferme a Partidului Național Liberal, care a reușit să împiedice votarea și adoptarea Legii amnistiei și grațierii. După alegerea ca președinte al României, Klaus Iohannis a impus majorității parlamentare cu susținerea parlamentarilor Partidului Național Liberal, respingerea acestui act normativ. PSD a continuat sistematic să încerce sub o formă sau alta să dea Legea amnistiei și grațierii sub formă de Ordonanță, sub forma altor proceduri pe care le-au declanșat, cum ar fi conflictul juridic de natură constituțională între autorități ale statului, dar până astăzi nu au reușit, deși aproape la fiecare ședință de Guvern a existat riscul major ca Guvernul să adopte noaptea ca hoții aministia și grațierea.Ca atare, considerăm că președintele a luat o inițiativă extrem de benefică pentru societate, vom fi alături de președinte, vom susține această propunere ca să fie interzisă amnistia și grațierea pentru faptele de corupție și suntem convinși că majoritatea zdrobitoare a cetățenilor vor fi alături de președinte și de Partidul Național Liberal.A doua temă este de asemenea, o temă fundamentală pentru societatea românească. Nu mai vrem OUG, așa cum a fost OUG 13 dată în ianuarie 2017, așa cum a fost OUG 90, OUG 92, OUG 7 care transformat Secția specială într-un pluton de execuție împotriva magistraților curajoși și independenți care îndrăznesc să se lege de puternicii zilei.Considerăm că în sistemul constituțional românesc este obligatorie instituirea unui mecanism prin care să se poată declanșa controlul prealabil în privința OUG și prin alte instituții decât prin instituția Avocatului Poporului. De când în fruntea Avocatului Poporului este Victor Ciorbea, cârpa de șters pe jos a oricărui președinte sau premier PSD, Avocatul Poporului a încetat să reprezinte poporul și interesele cetățeanului în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale românilor.Nu mai poate fi lăsată această unică instituție care este condusă într-un mod samavolnic și împotriva intereselor românilor, să fie singura instituție care să poată declanșa controlul de constituționalitate în privința OUG. Pronunțarea cetățenilor în favoarea instituirii unui mecanism de control prealabil al OUG și de asemenea, de interzicere a emiterii OUG în domeniul juridic, în domeniul pedepselor, reprezintă de asemenea un proiect fundamental pentru societatea românească care poate să stopeze agresiunea sistematică a actualului Guvern și a clanului Dragnea împotriva Sistemului de justiție, împotriva independenței justiției, împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.Închei prin a cere fiecărui român care s-a săturat de PSD, care s-au săturat să fie conduși de hoții care au jefuit România, care s-a săturat ca în fruntea României să fie o adunătură de indivizi care nu au pic de respect față de lege și de drepturile și libertățile fundamentale ale românilor, să vină la referendum și să voteze în favoarea propunerilor pe care le va iniția președintele României.”