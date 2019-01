Liviu Dragnea dă vina din nou pe BNR pentru devalorizarea leului: Mi-aș fi dorit să ne sprijine și să pună pe primul plan bunăstarea românilor

Postarea de pe Facebook în care Liviu Dragnea se lăuda cu performanțele economice ale guvernării PSD, susținând că în privința PIB-ului și a veniturilor "sunt cele mai mai creșteri, în doi ani consecutivi, din istoria României!", a adunat peste 4.200 de comentarii în mai puțin de 20 de ore, aproape toate fiind negative. Liviu Dragnea a răspuns unui comentariu, printre puținele favorabile, susținând că "atât Produsul Intern Brut, cât și veniturile bugetare ar fi putut fi cu cel puțin 10% mai mari dacă toate instituțiile statului ar fi urmărit interesul României, și nu destabilizarea actualei coaliții". Într-un alt răspuns, liderul PSD critică din nou Banca centrală pentru devalorizarea leului în raport cu euro, spunând că și-ar fi dorit că Banca Națională să sprijine PSD "și să pună pe primul plan bunăstarea românilor".





"România a încheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde în plus față de anul 2016, reprezentând o creștere de 32%!!PIB-ul României a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei în plus față de 2016, adică o creștere de 25%!! Sunt cele mai mai creșteri, în doi ani consecutivi, din istoria României!”, a scris Dragnea pe Facebook, duminică.





Într-un răspuns la un comentariu, printre puținele favorabile, liderul PSD susține că "atât Produsul Intern Brut, cât și veniturile bugetare ar fi putut fi cu cel puțin 10% mai mari dacă toate instituțiile statului ar fi urmărit interesul României, si nu destabilizarea actualei coaliții".





Dragnea îi răspunde și unei persoane care îl întreabă când se va reuși stoparea "exportului de tineri" din România. Liderul PSD spune că acest lucru se va întâmpla când va crește nivelul de trai și se laudă că până la sfârșitul anului 2020 acesta va ajunge la 68-70%: "În momentul în care nivelul de trăi va fi mai apropiat de media Uniunii Europene. În 2016 acesta a fost de 58% din media Uniunii Europene, iar noi am reușit să îl creștem la 63% în 2018. Ne propunem că până la sfârșitul anului 2020 acesta să ajungă până la 68-70%".





În dialogul cu puținii internauți care laudă prestația PSD și cărora le răspunde, Dragnea nu ratează ocazia de a ataca din nou Banca Națională.





"Toate măsurile bune sunt anulate de creșterea exagerată a cursului de schimb, a ROBOR-ului, etc. Cum e posibil că bulgarii să aibă din 2007 același curs de schimb, adică 1 EUR=2 Leva, iar la noi să fie hoția asta a băncilor? Știu, mulți or să spună că bulgării nu îl au pe Isărescu, ok, dar PSD ce măsuri economico-financiare ia să contracareze asta? De plânsete și vaiete m-am cam săturat...", scrie cineva. Răspunsul lui Dragnea: "Bulgarii au luat măsură să lege cursul leva de euro(adică să rămână fix) cu acordul Băncii Naționale, în timp ce BNR nu. Noi nu putem să contracarăm deciziile BNR. O prima măsură referitoare la ROBOR a fost luată prin ordonanța 114, iar în ceea ce privește cursul, acesta va reveni în parametrii normali. Sigur că mi-aș fi dorit că și Banca Națională să ne sprijine și să pună pe primul plan bunăstarea românilor".





În mai puțin de 20 de ore, postarea liderului PSD a adunat peste 4.200 de comentarii, în aproape toate fiind criticat.





Câteva dintre comentariile de pe pagina de Facebook a lui Dragnea:

"Dincolo de faptul că sunt tot mai multe elemente că datele sunt false, la ce au folosit acești bani? Sunt 2.355 de școli cu WC-ul în curte la final de 2018, fată de 2418, în 2017. Nu ați făcut absolut nimic pentru miile de copiii care se chinuie iarna la WC-ul din fundul curții. Abia ați deschis 68 de km de autostradă, dar construcția începuse prin 2011-2012. Nici măcar nu ați intrat în șantier pe Pitești-Sibiu. Da, au crescut salariile la medici, dar cu prețul tăierii banilor de medicamente și abandonării investițiilor. Fac două femei de ispravă spital pentru copiii bolnavi de cancer, statul pesedist nu are bani. Ați șifonat banii, i-ați risipit prin incompetentă și i-ați dat pe pensiile speciale ale aparatului de represiune. Banii aceștia nu au ajuns la români, ci la o grupare infractională și slujbașii ei. P.S:: De ce nu spuneți alegătorilor dvs. că de câte ori crește salariul minim pe economie crește, prin legea salarizării dată de PSD, și indemnizația dvs? Și crește incomparabil mai mult decât salariul minim...".

"Bravo, domnule Dragnea, ați devastat Germania și Franța ! Felicitări ! Nici pe timpul lui Ceaușescu România nu a avut asemenea creștere economică!";

"Liviu Dragnea cred că ai făcut matematică cu femeia de serviciu! Pe bune, chiar noi suntem niște proști ?! Spitale, autostrăzi... alea unde sunt? Tot în pix? Sau ai bine zis ,chiar sunt în "pix" !";





"Exact! Duduie economia și noi murim în sărăcie și prostiți";