Judecătorul cu mandatul depășit rămâne la Curtea Constituțională. Valer Dorneanu, pentru HotNews: „Mandatul domnului Lăzăroiu este valid și expiră în 2019. Legea nu se aplică retroactiv”

„O interpretare apărută în presă, conform căreia domnul Lăzoriu ar pierde mandatul, presupunea aplicarea retroactivă a legii promulgate recent de președinte. Legea nu se aplică retroactiv, prin urmare omul ramâne cu mandatul pe care l-a dobândit în condițiile legii la vremea respectivă. Articolul 68 alineatul 3 în baza căruia domnului Lăzăroiu i s-a acordat mandatul de 9 ani nu a fost atunci contestat pe motiv de neconstituționalitate, în concluzie articolul 68 alineatul 3 beneficia atunci de prezumția de constituționalitate, iar mandatul domnului Lăzăroiu este valid și expiră în 2019”, a declarat Valer Dorneanu, pentru HotNews.- Petre Lăzăroiu a fost numit în CCR, în anul 2008, de către președintele României, pentru un mandat de 2 ani, iar de la 2 iunie 2010 pentru un mandat de 9 ani.- Pe 20 martie, Curtea Constituțională a decis că posibilitatea înnoirii în funcţie, cu un mandat de 9 ani, a judecătorului care a deţinut deja un mandat corespunzător restului de mandat al unui alt judecător, constituie o încălcare a dispoziţiilor constituţionale.- Pe 10 iulie a fost promulgată legea CCR prin care se abrogă articolul referitor la reînvestirea în funcție a judecătorilor care au exercitat mandate incomplete, mai mici de un an.Săptămâna trecută a fost promulgată legea prin care se abrogă prevederea legală potrivit căreia în cazul în care perioada pentru care a fost numit un nou judecător, în caz de vacanță, este mai mică de 3 ani, acesta va putea fi numit, la reînnoirea Curţii Constituţionale, pentru un mandat complet de 9 ani. Modificarea actului normativ a venit ca urmare a unei decizii din 20 martie a Curții Constituționale care a statuat posibilitatea înnoirii în funcţie, cu un mandat de 9 ani, a judecătorului care a deţinut deja un mandat corespunzător restului de mandat al unui alt judecător, constituie o încălcare a dispoziţiilor constituţionale.Pe 15 iunie, judecătorul Cristian Dănileț a anunțat, pe contul lui de Facebook, că asociația VeDemJust , unde este membru fondator, va da în judecată Curtea Constituțională, pentru faptul că nu a răspuns la o cerere de vacantare a postului de judecător la CCR, în cazul lui Petre Lăzăroiu. Dănileț a precizat că asociația VeDemJust a cerut lămuriri de la CCR cu privire la mandatul lui Petre Lăzăroiu, printr-o scrisoare deschisă, încă din 4 iunie.Tot pe 15 iunie, Petre Lăzăroiu declarat că a fost chemat de unul dintre consilierii preşedintelui Klaus Iohannis, care i-ar fi comunicat că şefului statului i se cere imperios de către o asociaţie emiterea unui decret de revocare a sa din funcţie . "M-am întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu (consilier prezidenţial - n.r.), la cererea dânsei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos să vin până la dânsa că are o misiune ingrată. Mi-a spus: uite, am hârtia aceasta (o cerere de la Fundaţia VeDem Just, prin care solicită preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, să pună în discuţie mandatul lui Petre Lăzăroiu - n.r). Zic: ştiu, e o aberaţie, circulă de vreo două săptămâni, eu nu iau în consideraţie. Pai da, dar zice: preşedintelui i se cere imperios să se emită un decret. Cu ce obiect? Păi, decret de revocare a ta. Zic: ştii bine că nu are niciun temei, nu are nicio prerogativă. Da, dar suntem în situaţia în care, dacă nu emite acest decret, ne dă în judecată respectiva asociaţie, dacă îl emite ne dai tu în judecată. Eu am zis: bineînţeles că aşa va fi", a relatat Lăzăroiu.„În ultimele zile, în spațiul public au apărut speculații cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra unui judecător al Curții Constituționale, ca urmare a unei discuții purtate de doamna Elena-Simina Tănăsescu cu domnul Petre Lăzăroiu. Administrația Prezidențială reiterează că nu au existat niciun fel de presiuni și sunt complet neadevărate acuzațiile aduse în acest sens. Având însă în vedere că este inadmisibil ca la nivelul opiniei publice să planeze orice suspiciune că ar fi fost posibilă o încercare de imixtiune în activitatea Curții Constituționale, pentru a nu prejudicia instituția Președintelui României, doamna Elena-Simina Tănăsescu a înaintat astăzi, 20 iunie a.c., Președintelui Klaus Iohannis demisia din funcția de consilier prezidențial”, se arăta într-un comunicat al Cotroceniului.