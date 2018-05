Tăriceanu: Dacă va fi organizat un miting de susținere a premierului Dăncilă, ALDE va participa

"Eu cred că, nu știu dacă e neapărat nevoie de un miting, dar dacă cei de la PSD consideră că acest lucru este necesar, se poate face. Cred că în astfel de cazuri este cel puțin necesar, nu numai util, să existe voci puternice, din PSD și nu numai, de susținere a premierului", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.El a precizat că, dacă va fi organizat un miting de susținere a premierului Viorica Dăncilă, membrii ALDE vor participa la manifestare.O rezoluție de susținere a Vioricăi Dăncilă a fost aprobată, sâmbătă, la Timișoara, de către reprezentanții organizațiilor județene PSD din Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Arad, în urma plângerii penale făcute de Ludovic Orban împotriva premierului.Președintele PSD Timiș, Călin Dobra, a declarat, sâmbătă, în timpul unei conferințe de presă, că rezoluția de susținere a premierului Viorica Dăncilă, a echipei guvernamentale și a conducerii partidului a fost aprobată într-o ședință organizată la Timișoara. La întâlnire au participat și reprezentanții organizațiilor județene Caraș-Severin, Arad și Hunedoara, precum și vicepreședinții regionali PSD Mihai Fifor și Natalia Intotero."Astăzi (n.r. sâmbătă), în cadrul comitetului executiv PSD Timiș am avut o întâlnire lărgită, regională. S-a aprobat, prin vot, o rezoluție de susținere a doamnei premier Viorica Dăncilă și a conducerii PSD de la nivel național, pentru că s-a transmis un mesaj foarte clar și din partea membrilor PSD Timiș și din partea reprezentanților din regiune. Acel mesaj este că avem nevoie de stabilitate, că România nu-și mai permite schimbarea primului ministrului și a echipei guvernamentale. PSD, la nivel național, prin măsurile și prin progamul pe guvernare pentru care a fost votat de către oameni, este pe drumul cel bun, chiar dacă se încearcă prin toate mijloacele să se denatureze acest adevăr. Am transmis un mesaj foarte clar celor doi vicepreședinți regionali de a comunica conducerii naționale că suntem pregătiți inclusiv de a ieși în stradă dacă va trebui să susținem, pentru că nu cred că este normal și corect ca PSD să piardă guvernarea atât timp că a fost ales în 2016 de oameni", a declarat Călin Dobra.De asemenea, Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale, a afirmat că rezoluția a fost aprobată pentru a transmite mesajul că nu se poate asista "pasiv cum se încearcă discreditarea" Vioricăi Dăncilă."Este prima întâlnire regională în formatul acesta după Congresul PSD. Am dorit să dăm în felul acesta un semnal că la Timișoara este o organizație foarte puternică, pe care o respectăm, și o organizație în care ne-am dorit să fim prezenți astăzi alături de președinții organizațiilor județene din regiunea vest. Tema cea mai importantă de dezbatere a fost aceea a situației generate de plângerea penală depusă de Ludovic Orban împotriva premierului României, iar eu cred că unanimitatea cu care a fost votată rezoluția spune totul despre faptul că organizațiile din regiunea vest nu pot să dea decât un singur mesaj: că nu putem să asistăm pasivi la modul în care se încearcă discreditarea premierului României într-un moment ca acesta și sigur PSD trebuie să dovedească solidaritate, unitate și să ofere o replică extrem de coerentă, de riguroasă și de susținută la tentativa de a destabiliza din nou guvernarea României și a destabiliza pe această cale țara", a precizat Mihai Fifor.