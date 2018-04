Dragnea, despre sesizarea CCR în cazul Kovesi: Am ascultat sfaturile dlui Tăriceanu, dna prim-ministru nu are nevoie sa îi spuna nimeni să își asume responsabilități/ Sub nicio formă nu luăm în calcul suspendarea lui Iohannis

"Eu știu de la dna prim ministru că îl susține în totalitate pe ministrul (Tudorel) Toader, și noi îl susținem, și in funcție de ceea ce va anunța președintele, dacă ministrul Toader intenționează să întreprindă vreun demers, dna prim-ministru îl va sustine și noi îi vom acorda sprijinul politic", a răspuns Dragnea, întrebat dacă s-a stabilit în CEx ce va face în cazul refuzului președintelui.Întrebat de faptul că Tăriceanu spunea că ar trebui ca Guvernul să se sesizeze Curtea Constituțională în cazul in care președintele nu o revocă pe șefa DNA, Dragnea a răspuns: "Am ascultat cu foarte mare atenție sfaturile dlui Călin Popescu-Tăriceanu, dna prim-ministru nu are nevoie să îi spună nimeni să își asume responsabilități, este un om care își asumă răspunderi indiferent ce poziție ocupă. Este discutată deja (în coaliția de guvernare - n.r.). Decizia este una bună. Nu am ce decizie să spun ca vom lua, sa vedem ce face presedintele."Întrebat în continuare dacă o astfel de decizie poate fi motiv de suspendare, Dragnea a replicat: "Nu, noi sub nicio formă nu luăm în calcul ideea de suspendare a președintelui Romaniei. Sub nicio formă."