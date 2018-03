Ce spune Tariceanu despre sondajul din Dolj: "Are o relevanta relativa. Nu voi anunta prea curand daca voi candida sau nu la alegerile prezidentiale"

ERATA

"Pot sa va confirm ca am hotarat sa facem niste sondaje pentru filialele noastre, pe judete, pentru ca trebuie sa ne pregatim pentru alegeri. Trebuie sa vedem care sunt candidatii cu potential pe care ii avem. Acum, acest sondaj trebuie privit cu relevanta relativa in ceea ce priveste problema candidaturii avand in vedere ca eu nu m-am hotarat sa anunt o astfel de candidtura si nici nu o voi face prea curand, in orice caz nu voi face anuntul de pe acum. Trebuie pe baza unei analize foarte serioase" a declarat Tariceanu joi, la Parlament.Intrebat daca a discutat cu Liviu Dragnea daca vor merge cu o candidatura comuna la alegerile prezidentiale de anul viitor, Tariceanu a raspuns: "Nu am discutat acest lucru".Filiala ALDE Dolj a prezentat miercuri, in conferinta de presa, un sondaj de opinie care il arata pe presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la distanta foarte mare de liderul PSD Liviu Dragnea in preferintele celor din judet la prezidentiale, scrie Gazeta de Sud . Potrivit sondajului Avangarde, Tariceanu ar fi votat de 48% dintre respondentii din Dolj, in timp ce Dragnea, de doar 8%.Sondajul a fost realizat in perioada 1-19 martie pe un esantion de 1000 de persoane, avand o marja de eroare de +/- 3%.Stirea initiala a prezentat in mod eronat informatia ca Tariceanu s-a aflat in vizita la Craiova, la compania Ford.