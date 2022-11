Articol susținut de The Vets Joi, 24 Noiembrie 2022, 09:40

În 2020, fondatorii The Vets au demarat un proces curajos - crearea celei mai mari rețele de servicii medicale veterinare la început în București, apoi în toată țara. Gândul din spate e simplu: acela de a oferi servicii medicale veterinare integrate, la cel mai înalt nivel și cu același standard de calitate, pentru ca proprietarii de animăluțe să aibă confortul și siguranța că prietenul lor, patruped blănos sau animal exotic, e pe mâini bune.

The Vets - cum construiești o rețea de servicii veterinare de top Foto: freepik.com

Cuvântul cheie a fost colaborarea – medici care se consultă, atunci când e nevoie, asupra cazurilor complexe, pentru a găsi cea mai bună soluție pentru sănătatea animalului. Fiecare director medical din clinicile The Vets comunică în mod constant cu colegii din celelalte clinici și astfel mai multe resurse, umane și tehnologice, sunt puse în slujba performanței medicale.

În doar doi ani, The Vets a ajuns cel mai mare lanț de servicii medicale veterinare din capitală, cu patru clinici care pot asigura servicii veterinare complete și cu o echipă medicală profesionistă, care acoperă toată gama de specialități medicale veterinare.

The Vets își dorește să achiziționeze și alte clinici veterinare din București și din țară, cu medici experimentați și echipă sudată, pentru a le integra în rețea, folosind același model din celelalte clinici: investiții în personal și echipamente, digitalizare și colaborare multi-disciplinară. Obiectivul este ca, până la finalul lui 2024, The Vets să dețină și să opereze cel puțin 10 clinici veterinare și un spital.

“În tot ceea ce am făcut până acum, am avut mereu în minte calitatea serviciilor. Ca medic veterinar, știu cât de important este un diagnostic corect, un tratament personalizat, investigații exacte și, mai mult decât atât, ușurința de a le accesa. Un proprietar iubitor și responsabil vrea pentru prietenul lui necuvântător servicii medicale performante, la un preț corect și nu vrea să alerge dintr-o parte în alta a orașului pentru a le găsi. Le-am adunat așadar într-un singur loc, o rețea de clinici veterinare cu o echipă medicală excepțională, la standardele pe care le-am văzut afară. Mă bucur că deja am adus în clinicile noastre tratamente super inovatoare, cum sunt imonoterapiile sau pentru managementul durerii și regenerare celulară, unele dintre ele unice pe piața din România, și ni s-au alăturat medici de excepție”, declară Radu Aronescu, unul dintre fondatorii The Vets.

De curând, în acționariatul The Vets a intrat ATM Ventures, divizia de investiții a grupului Autonom, controlat de frații Ștefan (Marius și Dan Ștefan), cu o investiție de aproape 1 milion de euro. Investiția permite creșterea și mai accelerată a gamei de servicii medicale performante, de tratamente inovatoare pe care The Vets le oferă clienților, dar și extinderea atât prin achiziții.

“Serviciile medicale veterinare în România sunt încă o piață foarte fragmentată, dominată de cabinete individuale. La nivel de business, avem resursele și know-how-ul de a o consolida, în beneficiul proprietarilor de animale de companie, care vor avea servicii la standard înalt de calitate în proximitatea locuinței. Am ajuns aici în nici doi ani de la începutul acestui proiect. Mai avem mult de evoluat până la maturitate operațională, dar deja lucrăm după procese și fluxuri bine stabilite, cu o echipă extraordinară și cu dotări de top. Vizăm și alte achiziții viitoare, pentru consolidare și extindere, atât în Bucureși, cât și la nivel național. Suntem deja în discuții cu câteva clinici care vor să se alăture rețelei de sănătate veterinară The Vets, dar orice clinică este binevenită în rețeaua The Vets, dacă respectă criteriile noastre de selecție privind profesionalismul și dacă serviciile medicale veterinare impecabile sunt prioritatea echipei. Seriozitatea la nivel de business se reflectă și în comunicarea cu parinții pacienților necuvântători, predictibilitate, constanță și complexitatea ariilor medicale acoperite”, declară Adinel Tudor, antreprenor și unul dintre fondatorii The Vets.

Cele patru clinici din rețeaua The Vets sunt:

The Vets 13 Septembrie - Calea 13 Septembrie 137, bl. T1C, parter, tel: 0738438387

The Vets Barbu Văcărescu - Strada Barbu Văcărescu 11, tel: 0758438387

The Vets Vietatis - Strada Agricultori 128 Bis, tel: 0314022300

The Vets Hera's - Bd. Bucureștii Noi nr. 68, tel: 07223646

