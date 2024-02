Domle, CUVÂNTUL contează Sâmbătă, 10 Februarie 2024, 09:38

Cum scria Simon Sinek în cartea Start with Why (2009), liderii sunt ori vizionari – se ocupă cu “why”, ori pragmatici – se ocupă cu “how”. Antrenorul de fotbal american Dan Campbell a venit la Detroit Lions, așa cum chiar el a afirmat, ca să scoată echipa din impas și să creeze o echipă de războinici. Campbell are ambele calități, le arată jucătorilor și scopul și mijloacele. De asemenea, a demonstrat că știe cum să-și motiveze și să-și laude jucătorii pentru realizările lor.

Fotbal american Foto: Reuters

Locker room speech-ul este un tip de comunicare tipic american. Se naște din dorința liderilor de a-și face auzită vocea și de a aduna oamenii sub o viziune comună. Energizează jucătorii și eliberează stresul și emoțiile de după meci. Este ocazia perfectă de a reitera valori, principii și a “suda” echipa. Este un gen de speech așa popular încât a fost folosit și în filme, spre exemplu în Any Given Sunday (1999), regizat de Oliver Stone, unde rolul antrenorului e jucat de Al Pacino. Speech-ul acestuia este însă unul fictiv, regizat, transmite desigur emoții puternice, însă nu are spontaneitatea unui speech pe viu, la cald.

Revenind la coach Campbell, înaintea meciurilor de playoff, acesta le-a ținut un speech despre grit, adică perseverență, un atuu considerat drept principiu de bază, “core foundation”: “O să mergem un pic mai departe, o să tragem un pic mai tare și o să gândim un pic mai în profunzime și mai rafinat”. [It's our core foundation, man. Grit. And what does it mean? In a nutshell, I think it means this. We'll go a little bit longer, we'll push a little harder, and we'll think a little deeper and a little sharper.]

Iată ce le-a spus Campbell jucătorilor după victoria la limită asupra echipei Las Vegas Rams, cu scorul de 24-23 din playoff-ul NFL de anul acesta.

E de ținut seama că Detroit nu se mai calificase în playoff de 32 de ani, așa că acest meci a încheiat “seceta” de victorii, sau cum zic americanii, playoff droughts.

Când vii aici (în Detroit) cu 3 ani în urmă, cum am făcut eu și tipul ăsta (Brad Holmes, General Manager-ul) și ai o viziune și începi să lucrezi și iți faci o idee despre cum s-o construiești și genul de jucători de care ai nevoie și cum vei construi echipa de jos în sus – atacul, apărarea, echipa specială, și stai în cumpănă … E o afacere și nu e mereu perfectă, dar facem o treabă destul de bună. [îi pasează mingea lui Brad Holmes, GM-ul). B.H. : Îi iubesc pe toți de aici din sală, ați jucat cu mult avânt, dar am trecut și prin întuneric și ne-a făcut mai puternici că să putem înfrunta astfel de momente, vă iubesc și vă mulțumesc tuturor! Speech-ul lui Campbell după victoria asupra echipei Tampa Bay Buccaneers cu 31-23 a fost la fel de impresionant:

Sunteți incredibili, vă spun. Am vorbit tot anul despre asta, sunteți făcuți pentru asta, și uite ce ați făcut, ați bătut încă o echipă pe val… știți cât de greu e să bați o echipă în liga asta în playoff? Înțelegeți ce faceți în acest moment? De ce suntem capabili? Au fost două victorii și mai urmează două meciuri. Sunt incredibil de mândru de toată lumea de aici, antrenori, jucători, ați jucat contra unei echipe foarte greu de bătut. [îi pasează mingea lui Derrick Barnes] – care spune, pe scurt, că e mândru că staff-ul a avut încredere în el și că e mândru de toată lumea din organizație. În finala conferinței NFC (NFC Championship), semifinala competiției, Detroit Lions a condus categoric în prima repriză, dar în repriza a doua San Francisco 49ers a revenit spectaculos și i-a bătut cu scorul de 34-31.

Acum să ne concentrăm pe ce spui când ești foarte sus pe val și lucrurile nu mai sunt în favoarea ta, ce spui presei, fanilor, echipei.

Ca să fii lider, trebuie să treci prin asta și peste asta: “Sunt mândru că fac parte din această echipă, și e greu să ai simultan aceste două emoții: să fii mândru de ce am realizat anul acesta și să accepți durerea înfrângerii”, a spus quarterback-ul echipei, Jared Goff, la conferința de presă de după mediul pierdut cu 49ers. Cât despre Dan Campbell, acesta a afirmat că e mândru de echipă, dar că îi este foarte greu. Datorită leadership-ului exemplar al lui Dan Campbell și a comeback-story-ului celor din Detroit, echipa s-a autodepășit și va fi cel mai probabil o echipă de temut sezonul următor. Un lider bun trebuie să dea dovadă de inteligență emoțională, empatie, să sădească încredere în membrii echipei și să pună bazele unui work ethic productiv, iar Dan Campbell demonstrează toate aceste calități. Victoriile echipei Lions au făcut mândru un oraș întreg și au atras și susținerea lui Eminem însuși, care a venit la meciuri și ale cărui versuri au fost cântate de un stadion întreg. Cu siguranță, Detroit Lions și-au mărit fanbase-ul dincolo de Motown.