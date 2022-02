Moartea. Brațul lung al Morții m-a pipăit pe șliț

​Perspektiva

Despre faptul că pentru a doua oară în viață am simțit moartea fizic, am văzut moartea cu ochii. Prima oară a fost pe la douăzeci și ceva de ani, murise maică-mea. Nu, acum n-am pățit ceva, nu am trecut prin moarte, nu am stat în izolare să-mi iau depresie. Nu, dar am văzut Moartea cu ochii. Cum arată?Nu știu. de exemplu, nu eram eu prieten cu Ion sau cu Ivan, dar mi-era bine că suntem contemporani. Ion cu Revoluția și teatrul, Ivan cu lotca și tăcerea.Au fost morți despre care n-am scris. Pentru care am tăcut. Dar apoi s-au dus prieteni, cunoștințe. A trecut dincolo Lache, Nina, mama celui mai bun prieten, tatăl unei cunoștințe, mama lui cutare, bunicului lui, fiica lui.Ion a fost în septembrie și Ivan a fost în aceeași zi. Dar din noiembrie, decembrie, ianuarie mi-a venit Moartea prin preajmă.Mi-a aranjat cu mâna ei cămașă, mi-a închis fermoarul la șliț, m-a bărbierit mai des. I-am simțit mâna rece pe frunte. Am zis "Dumnezeu să-l ierte!", "îmi pare foarte rău!" mai des, în câteva luni cât într-o viață.Și eu vă spun atât. Nu-mi pasă de scrisul tonic, de optimism, de reziliență și de alte gogorițe. Eu vreau să vă vorbesc despre moarte. Despre vedeta vieții mele din urmă. Poate fi ghinion că moartea m-a înconjurat, lovind oameni la care țineam pe pământul ăsta. Dar ce mi s-a întâmplat în timpul din lume m-a paralizat. Mi-a luat suflul, mi-a dat senzația aia de infinită fragilitate a ființei.E ca un cuțit care intră până la os și dincolo de el. Îl simți cum străbate țesuturi, cum întâmpină rezistențe pe sub piele pe ici pe colo, dar nu se lasă. Asta e moartea. Te pătrunde, te doare, te paralizează. Mințile cred că e o glumă la început. “Las că rezist”, apoi dispare încrederea în tine, rămâi doar cu o durere pe care nu știi cum s-o oprești, apoi, în sfârșit, nu există sfârșit.Hai, ți s-au înecat corăbiile, las-o baltă! Ești toxic. Fugi la psihiatru! Eh, cred pentru prima oară că psihiatru e prea mic pentru un război așa de mare. Durerea merită trăită.A lăsat un gol în jur. Un hău căruia nu-i poți închide gura, pe care nu-l poți vindeca. Oamenii ăia nu-s de înlocuit. Iar cucerirea altora n-are niciun sens. Psihiatru? Să mă împace cu mine.Într-o zi am auzit că o femeie și-a pierdut copilul și caută Cartea lui Iov, că aceea aduce alinare. Și m-am dus și eu să caut Cartea lui Iov. Acolo se povestește cum lui Iov i s-a luat tot, dar tot, copiii, avere, i s-a dat și boală. dar el a rămas cu credința în Dumnezeu. Și văzând asta, Dumnezeu i-a dat toate înapoi și, se bănuiește, că Iov a trăit împăcat.Nu mă pot plânge acum, când e puțină suferință, da, pricinuită de morți îndepărtați, pentru că s-ar putea să se abată urgia și n-o să știu de mine. Poate așa este. Dar am trecut prin viață acum și am lăsat această mărturie.Eu, da! Am rămas pe picioare și repetiția aceasta a scenei morții, golul lăsat de cei din jur nu se poate să nu-l fi resimțit fizic. Cuțit rece în trup. Cuțit fără sfârșit.Vă amintiți? La începutul Pandemiei erau numere, nu? La începutul Pandemiei. Numere. Internați, morți. Morți, contaminați. Încet-încet de numerele mari nu ne mai pasă, pentru că au început să devină oameni, cu nume, moartea a început să secere printre apropiați.Covid-ul a devenit justificare. Ușurare. Eh, l-a luat COVID-ul. Și mintea înțelege ceva. Și merge înainte. E ca o ușurare.Unii, cică, mi-a șoptit moartea, erau prea bătrâni, alții, mi-a zis moartea, erau prea stâlciați de bolile care le ignorau, în sfârșit, moartea mi-a zis: băiete, trebuiau să moară și gata! Ia, du-te dracului cu explicațiile tale, cu tot.Cum să mă mulțumesc cu asta: au murit și gata! Creierul nu mai poate găsi o explicație. Și n-o mai găsește. Trupul și creierul paralizează, lipsite de “gust și miros”.trăim ca oameni în nevoia de certitudine, vrem o poveste. Cu timpul, uite așa, cu timpul, Moartea nu-mi mai dă o explicație pentru alții.Când eram înconjurat de prietenii, de cunoștințele care au murit, ne întrebam: "Ce faci mâine?" - e întrebarea simplă, pentru că speram un răspuns, adică o întâlnire în viitor. Uite chiar cu Ion și cu Ivan aveam, în mintea mea, același joc.Și sincer, dar sincer nu în fiecare dimineață am răspuns. Pentru că răspunsurile erau cei morți. Cei care s-au dus. Moartea mi-a arătat că nu mai am răspunsuri chiar pentru toți și la toate. Moartea. Chiar ea poate spune că un asemenea articol e necesar, deloc toxic. Că prea ne-am ascuns de EA, prea ne-a făcut că n-o vedem. da, articolul ăsta s-a scris că nu-i niciun subiect tabu, nici o stare proscrisă. Dece? Pentru că lumea nebună, dilită are nevoie de catharsys. "de descărcare a unei tensiuni, știute-neștiute, resimțite". Dece? Pentru a începe o clipă nouă, poate.