Joker HBOGO. Nebun, anarhic, marginal și fantast / Am văzut filmul ăsta, de nervi. După Incendiul de la Matei Balș

Dacă mă îmbolvănesc de COVID și merg în spital, mor. Iau o boală sau iau foc. Am simțit nevoia să sparg ceva, să mă descarc de rău, de furie. Mi-am băgat capul în CULTURĂ. Și am revăzut Joker. Joker! E nebun. Și e anarhic. Și oropsit social. Și are imaginație debordantă. De asta mi-a plăcut. Era pe starea mea. M-a temperat din furie. Pentru că am intrat cu totul în poveste: ce-i cu "Joker"?