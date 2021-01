Cumpănașu, Teodosie, Budeanu, Șoșoacă, Steer - Liderii spirituali ai României. Falimentul guvernului Cîțu

​PERSPEKTIVA

Aseară la Realitatea PLUS ministrul educației a fost penibil, bun de destituit. Pus de Botin să comenteze ce-i cu profuonline, ministrul plin de sine a fătat niște răspunsuri pline de ceaușism. Normal, putem spune este unul dintre cei care i-au tolerat ascensiunea fulminantă și facilitat încasarea a milioane de euro din banii noștri.

Cam așa e guvernul nostru spiritual. Mai ales că Daniel Patriarhul nu-l combate pe Teodosie. Miniștrii lui Cîțu tac ca șoarecii.Caști gura la Cumpănașu, Steer, Teodosie, Șoșoancă, Budeanu.Te destinzi cu Cumpănașu, Steer, Teodosie, Șoșoancă, Budeanu.? Ai tot ce-ți trebuie, de la Cumpănașu, Steer, Teodosie, Șoșoancă, Budeanu. Sunt omniprezenți, sunt memorabili, sunt “culți în cap”.. Dansează, urlă, se scălămbăie, te iau cu “bă, fă, “te bag în p mă-tii”. Oh, cât de mult ne recunoaștem. Cum zicem noi, zic și ei. Parcă ne citesc pe buze.Ne citesc gândurile. Sunt cum vrem noi: empatici.Ore frecăm divaisurile în căutarea lor. Of, mărturisește că-ți place să intri cu Budeanu, cu Steer în ședințe lungi de Sado-Maso spiritual. Să pună ele biciul ăla spiritual, ah, ce plăcere! Dar să-ți iei cât un bici pe creier de la Cumpănașu și Teodosie... hai că sunt băieți frumoși... acum fiecare cu gusturile lui, nu comentez.Se mișcă rapid pe orice subiect, chiar dacă nu au niciodată subiect. N-avem nevoie de ministere! Funcționarii ăia pârliți, care iau bani pe umerii noștri... Îi iubim GRATIS, îi venerăm GRATIS, GRATIS îi lăsăm să ne tulbure mințile să ne intre în vinele noastre. Ce ne mai plac promoțiile și gratuitățile, Doamne!Că trăncănesc? Hey, dar cu toții dăm cu gura. Dar nu-i mișto, suntem siguri că nu fac niciun rău. Mulți dintre noi se identifică cu ideile lor. Da, mulți de la USR, PLUS, PNL, PSD. N-au mai multă minte decât ei. Mulți doctori, oameni de știință, ba, Academia Română, putem zice, chiar a plagiat anul trecut din ideile lor într-un comunicat.nu există niciun efect împotrivă. Cum să existe, dacă sunt plăcuți, digerați de mulți. Din Poliție, SRI. Sunt judecători chiar care cred că masca este botniță.Morala în Ro nu funcționează. Bunul simț este luat la mișto. Lumea aceasta în care este totul TRANZACȚIONAL este a lui Cumpănașu, Steer, Teodosie, Șoșoancă, Budeanu. Minunații lideri, iubiții noștri triumfă.Celebritatea, să nu uităm, face bani, bani mulți, mai mulți decât binele în Ro. Celebritatea n-are mamă, n-are tată. Este, da, virală, minunată., adică, pe pandemia asta, în camera cealaltă, în sufragerie, pe wc-u. Fac! Dar noi n-am nevoie de sclavii ăia vânduți corporațiilor!Dăm LIKE, SHARE, SHARE, LIKE liderilor noștri spirituali.Sunt cu noi în camera noastră, pe sufletul nostru, în computerul nostru.Ne hrănesc spiritual,ne sunt dragi,nu sunt depășiți și prăfuiți ca profii, mamele și tații noștri.