Locul meu secret în Obor. Exotism, surpriză, ieftinătate. Apoi, scârbă și milă. Sindromul șarpelui care înghite elefantul

​PIAȚA

Mi-a pus mintea la contribuție. E loc secret, nu? Vin surprizele, cum altfel, pe neașteptate. Nu știi dela zi la alta cu ce vin oamenii în Piață. De multe ori e o surpriză cred chiar pentru ei. Și mai este ceva.Totul la juma de preț. Cum să nu iei? E un fel de grădină a Paradisului. Surprinzătoare, exotică, ieftină. De aici iau 2 avocado un leu bucata, portocale, lămâi, mandarine la 2 lei kilogramul. Cartofi dulci la 2 lei kilu. Și nu-mi amintesc ce mai cumpăr de aici, așa în prostie. Cumpăr orice, ca aspiratorul. E ieftin și-mi zic mereu că oi găti eu ceva din paradisul ăsta. Caisele erau ieri, cum să uit, la 3 lei kilogramul. Peste tot sunt 8 lei kilogramul. Dar cel mai tare mi s-a părut că erau verdețurile. Mărar, pătrunjel, leuștean, frunză de țelină la 5 lei, zece legături. Ba, chiar ți se dădeau și 15 legături la 5 lei. “Hai să plec acasă!”.Și am luat bolbotine, verdeață de m-am cocoșat. Și am găsit și tarhon ieftin. Micile bucurii ale vieții. Mărarul, pătrunjelul, foile de țelină, leușteanul. Un maldăr de verdeață am adus în bârlogul tău. Ehe, acum urmează nasoala cu Paradisul ăsta.Ți se lehămetește de atâta Paradis, ți se apleacă, ți se rupe de paradis. Duminică ai fost în Paradis, marți ți se apleacă. Marfa adusă-n bârlog n-o poți consuma la fel de repede pe cât ai cumpărat-o. Expiră, se veștejește, se înmoaie, se “duce”, piere. Așa am pierdut minuni de brocoli, castele de conopide, însuflețiri de avocado. Am luat 10 avocado că erau 5 lei, dar ce fac, mănânc zilnic avocado? Mi s-a aplecat de atâta avocado din prima zi. Vroiam să fac pauză zece zile. Nu puteam că dacă nu-l mâncam, se ducea, se pierea. Vroiam să uit de avocado. Să nu-l mai văd în fața ochilor. Să nu mai fie paradis. Dar în același timp mi-era milă de avocado. Mi-era milă de cât de ieftin cumpărasem. Cum, nu-s în stare să profit de mica mea investiție? Așa și ieri cu tone de verdeață. Am făcut o zeamă de buruieni, un deliciu. Dar mai am marfă pentru trei zeame. Ce fac? mereu, cumpăr și sufăr. mereu cumpăr și mi se face rău. Amnezic. Sufăr de sindromul șarpelui ce-nghite elefantul.