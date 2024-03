OPINII Sâmbătă, 23 Martie 2024, 22:42

A plecat dintre noi Nicolae Manolescu, critic si istoric literar din marea tradiție ilustrată de Titu Maiorescu, E. Lovinescu, G. Călinescu, Tudor Vianu. Este o imensă pierdere pentru cultura umanistă românească. Vestea am primit-o acum un ceas de la Mircea Mihaies. Încerc să-mi adun gandurile si sa spun cateva lucruri ce-mi par adevăruri esențiale. Am fost prieten apropiat cu N. Manolescu. Voi scrie separat despre cea ce-a însemnat aceasta prietenie pentru mine si familia mea. Eram admiratorul sau încă dinaintea plecării mele din România in septembrie 1981. L-am cunoscut personal in februarie 1990 cand, împreuna cu Octavian Paler si Dan Petrescu, a venit sa ne astepte la Otopeni pe Dorin Tudoran, vechiul sau prieten, si pe mine. Ne-am împrietenit instantaneu. Am făcut atunci un dialog care a fost publicat mai intai in lunarul timisorean "Orizont", apoi in volumul "Ghilotina de scrum". Rar mi-a fost dat sa intalnesc un spirit mai liber de anxietati si prejudecati decat N. Manolescu. Ceva mă face să cred ca nu avea coșmaruri.

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

Am scris prefața volumului său de eseuri politice "Dreptul la normalitate". Afirmam atunci, la începutul anilor 90, o reafirm acum, că prin N. Manolescu a renascut proza politică româneasca. Rubrica "Ochiul magic", ținută de el ani de zile la "România Literară," oferea referințe morale într-un ocean de conformisme si lașitati. Scria elegant, cu sobră luciditate. Opera, precum Alexandru Paleologu, cu ipoteze de lucru. Refuza orice dogmatism. Era structural un liberal. Pur si simplu, liberalismul îi curgea prin vene.

In martie 1991 am organizat la Timișoara, împreuna cu Mircea Mihaieș si Vasile Popovici, conferința internațională "Putere si opoziție în societățile postcomuniste". Am tradus simultan in engleză discursul său. Era deopotrivă de o maximă limpezime si o impresionantă profunzime. N. Manolescu știa sa râda, avea un umor contagios. Dar, fundamental, nu era un ludic. Cultiva si practica l'esprit de serieux. Știa ca exista lucruri cu care nu se glumește. A fost membru al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.