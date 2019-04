Orlando și Lupul

O variantă mai interesantă a fabulei este cea pentru copii. Finalul este unul interesant, povestitorul spune: Nimeni nu crede un mincinos, nici chiar și atunci când el spune adevărul!













Mulți dintre noi am citit fabula „Ciobănașul mincinos”. Este vorba despre Ion, un cioban căruia îi plăcea foarte mult munca sa. În fiecare dimineață scotea oile pe câmp, se scălda în pâraie, mânca brânză proaspătă etc. Într-o zi, s-a gândit să păcălească țăranii de pe câmpul din apropiere. A început să strige că vine lupul. Când aceștia au ajuns, le-a zis că i-a păcălit. A doua oară, la fel, i-a păcălit și au venit. În schimb, a treia oară chiar a venit lupul, țăranii nu l-au mai crezut când a strigat, așa că a rămas fără oi.Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a dat asigurări, zilele trecute, într-o conferință, că nu vor mai interveni astfel de modificări, precum cele din OUG 114, prin care se introduc taxe și se cresc altele existente.„Să dăm un mesaj totuși clar, că nu vor mai interveni astfel de modificări. În Parlament, în schimb, acolo inițiativele pe care parlamentarii le depun, este dreptul lor să depună.... Noi o să avem un punct de vedere foarte clar așa cum am și angajat, cum am spus și în discuțiile pe care le-am avut cu agențiile de rating și cu mai multe structuri internaționale și cu Banca Centrală Europeană. Vom avea un punct de vedere foarte clar în Parlament și sperăm să nu fie și finalizate aceste intenții”, a spus Teodorovici.Credibilitatea ministrului s-a deteriorat de când face parte din Cabinetul Dăncilă. De altfel, anul trecut a mai afirmat ceva și a făcut opusul, pe același subiect: taxeleCe spunea ministrul la începutul anului 2018:"Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa mai departe. Asta este abordarea mea. Sub conducerea mea nu se vor pune în România taxe şi impozite suplimentare, nici număr, nici cuantum, obligaţia mea e să fac invers", a afirmat el, potrivit Agerpres.La câteva luni după, tot în 2018, a spus: Nici pentru anul viitor nu se pune problema de a creşte vreo taxă, vreun impozit, absolut deloc. Cei care spun tot timpul, dau astfel de veşti sunt inconştienţi, pentru că în felul acesta sunt şi iresponsabili.Ce s-a întâmplat la finalul anului 2018? A apărut OUG 114, denumită Ordonanța lăcomiei, prin care s-au introdus noi taxe și au fost crescute altele.Cum se apără Teodorovici? Susține el răspunde doar de taxarea bancară.Tot zilele trecute a mai spus ceva. De fapt, a dat de înțeles, într-o declarație alambicată, că ar fi fost nevoie de o dezbatere publică pe OUG 114, la fel cum a fost pe Ordonanța 19, cea care modifică 114. Nu înțelegem, totuși, ce i-a oprit să facă dezbaterea pe OUG 114.“Ordonanța 19, cea care a ieșit de curând, a ieșit după o discuție, cum ar fi trebuit să aibă loc și la începutul lui 114, dar poate cândva, undeva, cândva se va înțelege că strategia aceasta a fost pentru că altfel nu puteam să modificăm absolut nimic. Ce a ieșit din 19, într-un final, se apropie de ceea ce ne-am dorit. Se păstrează principiile de la baza lui 114, adică să încercăm să facem într-un fel să finanțăm economia reală, să creștem intermedierea financiară și cam așa, pe ici pe colo, chestiuni din acestea, simple, poate de neinteres pentru... eu văd că ordonanța afectează, afectează băncile, dar hai să spunem că poate favorizează mediul economic. Ăsta a fost scopul, să finanțăm economia reală. Nu am pus un ban în buget ca și taxă din ceea ce băncile vor plăti. Nu asta este intenția noastră. Intenția este să încercăm să reducem diferența de dobândă dintre depozite și împrumuturi să încercăm să finanțăm economia reală”, a spus Teodorovici.Dacă se va ține de cuvânt, nu știm.