Lădăuți, Covasna. Profesori în mașina timpului: de la copiii care mergeau în școală cu papuci de casă, până la lecții pe TikTok și Instagram

Școala din Lădăuți, județul Covasna, a fost construită în perioada interbelică prin munca tuturor membrilor comunității. După cum ne-a explicat directorul Cătălin Petcu , oamenii din sat au mers cu căruțele lor în Lunca Buzăului de unde au adus nisip și piatră, iar meșterii au pus mână de la mână și au construit această școală.O școală în care s-a pus atâta suflet și atâta sudoare nu putea decât să beneficieze de o atenție deosebită atunci când a fost dată în folosință.Veroana Stroe, fiică a satului și cea mai veche învățătoare din Lădăuți, își amintește cu nostalgie despre vremurile de demult:„Copiii veneau cu papuci de casă și aveau foarte mare grijă de lucrurile din interior, era parchet nou, totul nou. Când am intrat eu în clasa întâi nu mai era aceeași regulă. Ce țin eu minte e că era foarte frig în școală, erau niște sobe imense de teracotă, nu se încălzeau până plecam noi acasă. Chiar dacă mă îmbrăcăm gros tot îmi era frig", își amintește doamna Veroana Stroe, care predă în Lădăuți din 1980.Timpul a trecut, unii profesori au plecat în alte părți, alții au rămas. În prezent, pentru cei 90 de elevi de aici există cinci „profesori ficși" (adică predau numai în Lădăuți), plus alții care vin de la unitățile de învățământ din satele din jur.Profesorul de matematică Virgil Bledea predă în Lădăuți de 12 ani și este foarte mulțumit de elevii săi, din toate generațiile.„Au luat cele mai mari note la nivel de comună (n.r.- Lădăuți face parte din comuna Barcani). Sunt oameni buni. Și până la urmă omenia contează, nu numai cartea, școala. Sunt niște oameni de nădejde, mulți au plecat în străinătate, s-au întors, s-au gândit că viitorul lor tot aici este, au văzut că rădăcinile nu-i lasă să rămână acolo", spune Virgil Bledea.Chiar dacă locuiesc la marginea județului Covasna, aproape de Întorsura Buzăului, în zona cunoscută drept „polul frigului din România", copiii din Lădăuți sunt la curent cu noutățile în tehnologie. Stau pe TikTok, Instagram, Facebook.Iar atunci când un profesor de numai 20 de ani a venit să predea în Lădăuți, acesta a fost privit mai întâi cu neîncredere. Apoi, elevii și-au dat seama că dezavantajul lipsei de experiență poate fi compensat de preocupările comune pe care le au.„La început elevilor li s-a părut neobișnuit că eram foarte tânăr. Ei erau obișnuiți ca profesorii să nu fie familiarizați cu noile metode de socializare. Eu personal folosesc aceste aplicații ca să le trimit și materiale ce au legătură cu lecția. Eu țin lecțiile în două moduri: o dată în școală, și o dată în afara școlii și așa mă ajută foarte mult la completarea informațiilor", povestește Daniel Macoș, cel mai tânăr profesor din Lădăuți, care predă istorie și desen.Doamna Veroana Stroe este convinsă că da.„Da, lucrând cu un număr mic de copiii le știi nevoile fiecăruia și știi la ce nivel să lucrezi cu fiecare iar pe cei care au performanță poți să-i ajuți să progreseze mai rapid. De aceea avem și rezultatele pe care le avem pentru că de la noi foarte mulți tineri reușesc să-și continue studiile. Dar nu asta e cel mai important, important ca fiecare să-și aleagă meseria care-i place, să fie mulțumit și sub soare este loc pentru fiecare", spune învățătoarea.„La fel ca într-un mare oraș, și copiii din Lădăuți vor să ajungă ceva mare în viață. Eu discut cu copiii din clasa a VIII-a, noi o numim „Lecții de viață", despre ce vor să facă mai departe, ce așteptări au. Așa cred că ar trebui să facă fiecare profesor când vine momentul ca elevii să susțină un examen și apoi să ia o decizie. Este vorba de destinul lor, dacă vor lua o decizie nu foarte bună o să le pară rău", spune și Daniel Macoș.În episoadele următoare ale serie noastre despre școala din Lădăuți vă invităm să-i cunoașteți și pe elevii de aici. Pe săptămâna viitoare!