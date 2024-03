MEDIU Luni, 04 Martie 2024, 12:40

Și această iarnă a fost mult mai caldă decât de obicei, februarie fiind mult peste medie în România, dar și în multe alte zone. Este tot mai greu să schiezi, fiindcă sezonul s-a tot scurtat. Un studiu din SUA ne arată ce ar putea urma spre jumătatea acestui secol.

La schi Foto: Janoka82, Dreamstime.com

În fiecare iarnă apar știri despre stațiuni din Alpi și din SUA care se închid din lipsă de zăpadă, cele mai afectate fiind pârtiile de joasă altitudine (600.1.500 m alt). Ninge foarte puțin în decembrie și apar valuri de căldură des și în ianuarie și februarie, astfel că pot fi temperaturi pozitive și la mai mult de 2,000 m alt.

Stațiunile de schi din SUA au pierdut 3 miliarde de dolari între 2000 și 2019 din cauza încălzirii globale care a adus cheltuieli mai mari cu zăpadă artificială și a scurtat și sezonul de schi, din cauza iernilor calde și (uneori) secetoase.

În medie, lungimea sezonului de schi în SUA a scăzut cu 6 - 7 zile/an în ultimii 20 de ani, chiar dacă au crescut capacitățile de producere a zăpezii artificiale, arată studiul.

Studiul are titlul „How climate change is damaging the US ski industry", iar o scurtă descriere poate fi găsită aici.

Estimările din studiu indică o scurtare a sezonului de schi în SUA cu 14-33 de zile până în 2050, iar dacă încălzirea climei se va produce conform celui mai pesimist scenariu, vor fi stațiuni unde sezonul de schi va fi peste 30 de ani chiar și cu două luni mai scurt decât acum.

Dacă în acest secol pierderile totale estimate ale stațiunilor de schi din SUA ar fi anual în medie de 250 milioane dolari din cauza încălzirii globale, suma totală a pierderilor ar putea ajunge după 2050 chiar și la un miliard de dolari/an.

Surse: The Guardian, Associated Press

Sursa foto: Dreamstime.com