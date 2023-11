MEDIU Vineri, 17 Noiembrie 2023, 09:51

America de Sud a avut parte de mai multe valuri de căldură în 2023, începând cu luna martie, iar acum temperaturile au depășit 44 C în Bolivia și 43 C în Brazilia. Nicio altă regiune din lume nu a avut așa multe și intense valuri de căldură în acest an plin de recorduri meteo în lume.

Soare puternic Foto: Chumphon Whangchom, Dreamstime.com

Joi au fost +44,1 C la San Jose De Chiquitos și +43,5 C la Puerto Suarez (ambele în Bolivia). În Brazilia au fost +43 C la Porto Murtinho.

Valurile de căldură din America de Sud au început cu luna martie, când au fost +38,6 C în Buenos Aires. Tot în capitala Argentinei a fost cel mai cald început de august din ultimii 117 ani, cu maxime de peste 30 C.

Și în timpul iernii australe au fost temperaturi excepționale: pe 1 august au fost +37 C într-o localitate din Chile denumită Vicuna, iar la Rivadavia, în Argentina, erau +38 C.

Un alt val de căldură sever a atins America de Sud și în jurul datei de 25 septembrie, când temperaturile au trecut de 40 C în mai multe zone din Brazilia.

După mijlocul lui octombrie au fost zile cu temperaturi de peste 46 C în Bolivia, 45 C în Argentina și 44 C în Paraguay.