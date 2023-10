MEDIU Marți, 10 Octombrie 2023, 09:28

​Luna septembrie a fost extrem de caldă în România, iar stația meteo București Filaret a avut cea mai mare temperatură medie din țară, nu departe de 23 C. La stația meteo Băneasa a fost cel mai cald față de media ultimilor 30 de ani, temperatura fiind cu 5,1 C mai mare, ceea ce se întâmplă foarte rar.

Bucuresti Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Temperatura medie a lunii septembrie 2023 în țară a avut valori cuprinse între 5,9 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 22,7 °C, la București-Filaret. Cele mai mari valori, peste 22 °C, s-au înregistrat, local, în sudul Munteniei și în zona litorală, arată datele ANM.

La București Filaret, media multianuală pentru septembrie pentru ultimii 30 de ani a fost de 18 C, iar cea mai mică temperatură de septembrie a fost de -1,6 C, în 1906, în timp ce maxima a fost de +39,6 C, în septembrie 1946.

Luna trecută, minima la stația Filaret a fost de +11,7 C, iar maxima, de +35,3 C. În fiecare an, între 2016 și 2022 temperatura a scăzut sub 10 C măcar o zi în septembrie la Filaret, dar nu și anul acesta. Au fost luna trecută 20 de zile cu temperaturi maxime de peste 30 C la stația meteo Filaret, iar în cea mai caldă noapte minima a fost ca-n plină vară: 19,9 C.

Valoarea maximă a abaterii temperaturii medii din septembrie în România a fost 5,1 °C, la stația meteorologică București-Băneasa. Așadar, la stația meteo Băneasa, media de +22,3 C a fost cu peste cinci grade mai mare decât normalul ultimilor 30 de ani. Diferența este enormă față de luna septembrie 1996, când media a fost de numai +14,7 C la Băneasa.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna septembrie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara, la toate stațiile meteorologice valorile acesteia depășind 2,5°C. Valori foarte mari ale abaterii pozitive, peste 4 ⁰C, s-au înregistrat la 63 de stații meteorologice situate în Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, nordul Transilvaniei și local în zona montană înaltă, arată datele ANM.

Deși este prima lună de toamnă, luna septembrie a anului 2023 a fost una foarte caldă în toată țara, iar o caracteristică importantă a acesteia a fost numărul mare de zile și nopți tropicale.

Astfel, zile tropicale (temperatura maximă ≥ 30°C) s-au înregistrat peste 10, în sudul Munteniei și Olteniei. În zonele joase din vestul țării și în Câmpia Română au fost înregistrate 5-10 zile tropicale.

Numărul de nopți tropicale (temperatura minimă ≥ 20 °C) a fost redus în această lună. Doar în zona litorală s-au mai înregistrat temperaturi minime de peste 20 °C în 3-12 nopți.

În Munții Retezat și în Munții Țarcu, cantitatea lunară de precipitații a depășit 200 mm, iar cele mai mici valori, sub 10 mm, s-au înregistrat în cea mai mare parte din Muntenia, Dobrogea, Delta Dunării și izolat, în Transilvania, arată datele ANM.

Cea mai mare cantitate de precipitații din această lună s-a înregistrat la stația meteorologică Parâng, respectiv 221 mm. Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 95,7 mm, tot la stația meteorologică Parâng, această valoare reprezentând noua maximă absolută a stației, înregistrată în luna septembrie.

Cele mai mici valori ale cantității lunare de precipitații din septembrie 2023, de sub 1 mm, s-au înregistrat la stațiile meteorologice din estul țării: Constanța, Galați, Medgidia și Sulina.

Abaterea cantității de precipitații din luna septembrie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă la cele mai multe dintre stațiile meteorologice existente.

Cea mai mare abatere negativă a avut valoarea 100%, la Constanța, unde nu a plouat deloc. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 166%, la stația meteorologică Cluj-Napoca.

Regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în cea mai mare parte a țării (figura 6). S-a încadrat în limite normale în Crișana, nordul Moldovei, vestul Transilvaniei, și pe areale restrânse din Oltenia și estul Dobrogei. Acesta a fost excedentar în estul Dobrogei, și local sau izolat, în celelalte regiuni.

Regimul pluviometric a fost foarte excedentar și extrem de excedentar, în extremitatea vestică, în zona munților Țarcu și Retezat și în nord-estul munților Apuseni. Acesta a fost deficitar și foarte deficitar pe zone extinse din Muntenia, Oltenia, Transilvania și Dobrogea, în Delta Dunării, în nord-estul Moldovei, în unele zone montane și local sau izolat în rest.

În luna septembrie 2023 a fost depășită cantitatea de precipitații căzută în 24 de ore, maximă absolută, la patru stații meteorologice, la Cluj fiind depășit un record de la 1975.