​Stratul plutitor de gheață care se formează în regiunile oceanice din Antarctica a atins un nou nivel minim pentru finalul iernii, după ce a fost mai cald decât de obicei. În Antarctica s-a petrecut și cel mai intens val de căldură măsurat oriunde în lume, cu temperaturi mai mari cu 39 de grade față de normal, iar acum există și explicații despre cum s-a produs.

Antarctica se încălzește mai repede decât alte regiuni ale globului, iar un studiu foarte recent a arătat că întinderea banchizei a atins cel mai mic nivel măsurat vreodată la final de iarnă.

În general, banchiza atinge nivelul maxim de întindere în ultima decadă din septembrie, dar în acest an, nivelul maxim de întindere a fost atins pe 10 septembrie, cu 13 zile mai repede decât media multianuală. La acea dată, suprafața totală ocupată de banchiză a fost cea mai mică măsurată vreodată. depășind recordul din 1986. Suprafața ocupată de gheață era de 17 milioane kmp, cu un milion de kmp mai puțin decât în 1986.

Banchiza are un rol esențial în protejarea calotei polare, iar dacă stratul plutitor are o întindere mai puțin extinsă, înseamnă că gheața se topește mai repede și coastele sunt mai mult expuse luminii solare. Întreg sistemul climatic din zonă este destabilizat.

Banchiza este un strat plutitor de gheață care se formează în regiunile oceanice polare. Banchiza antarctică dispare în mare parte în timpul verii australe și se formează din nou iarna, ajungând să aibă o suprafață echivalentă continentului însuși. În luna septembrie ocupă o suprafață de maxim 18,8 milioane kmp, pe când în martie se reduce la sub 3 milioane kmp.

În Antarctica s-au întâmplat multe anomalii meteo, cea mai ieșită din comun fiind în martie 2022, când a fost incredibil de cald. Temperatura a fost cu 39 C peste normal, în timp ce în cele mai intense valuri de căldură din Europa, temperaturile ajung să fie cu 15-20 de grade Celsius peste normal.

Un studiu recent a analizat acel „val de căldură”, ajungând la concluzia că a fost cel mai intens apărut oriunde în lume. Pare ciudat să vorbim despre „val de căldură” în Antarctica, dar diferența față de normal a fost incredibilă.

Mai exact, în 18 martie 2022 media zilnică de temperatură la o stație meteo de pe continentul înghețat a fost de -15 C, când normalul lunii era acolo de -54 C. Vorbim despre stația meteo Dome C, situată la 3.200 m alt și la 75 de grade latitudine sudică.

La Dome C, în 18 martie 2022 maxima a fost de -10 C, iar minima a fost -22,9 C. Au fost extrem de mari diferențele de temperatură în acele zile: pe 15 martie minima a fost de -55 C, pe 18 martie a fost recordul, iar pe 23 martie minima era de -60 C.

Un studiu explică circumstanțele în care a apărut acel incredibil val de căldură.

Acea temperatură de la Dome C, -10 C în martie, a fost cea mai mare înregistrată la stația meteo în 2022, fiindcă nici pe timpul verii nu au fost valori mai ridicate.

Acel val de căldură fără precedent a pornit cu vânturi calde, neobișnuite, care au adus în doar patru zile mase de aer cald din sudul Australiei, în estul Antarcticii.

Acele vânturi au adus multă umiditate, astfel că în unele zone de coaste din Antarctica, nu doar că a nins mult, ci a și plouat, fiind și zone unde temperatura a trecut de zero grade.

Pe continentul înghețat nu sunt neobișnuite episoadele cu variații mari de temperatură pe scurt timp, fiindcă aerul rece este aproape de sol și, uneori, mase de aer mult mai cald dislocă acel aer rece și apar temperaturi extrem de ridicate.

