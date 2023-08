MEDIU Duminică, 20 August 2023, 08:02

Sunt zile în care dimineața ai nevoie de geacă groasă, în timp ce la prânz poți sta în tricou, iar temperatura poate să urce atât de mult, încât poți simți trei anotimpuri într-o singură zi. Care au fost cele mai mari diferențe de temperatură dintre noapte și zi în România? Când au fost și diferențe de peste 28 de grade, chiar și în 2023?

Statie meteo Foto: Fotografescu, Dreamstime.com

Informația pe scurt

Temperatura aerului poate varia în cazuri excepționale și cu 28-33 de grade Celsius în același loc, în mai puțin de 15 ore. Un exemplu extrem este ce s-a întâmplat la Bod, în 1942, când a fost măsurată cea mai scăzută temperatură din țară.

În 1951, la Ion Sion (o stație meteo din jud Brăila) a fost măsurată temperatura record de +44,5 C. Minima acelei zile a fost de numai 18,5 C. Stația de la Ion Sion, locul evocat în toate manualele de geografie, a funcționat între 1929 și 1960 și de atunci nu mai este activă.

În iarna lui 2023 au fost două zile super-reci în care, la Întorsura Buzăului, temperatura a crescut cu aproape 30 de grade în zece ore.

Sunt locuri multe în țară unde în aprilie pot fi 2 - 4 grade dimineață și 25-28 C la prânz. La fel se poate întâmpla și la mijloc de octombrie.

La București sunt foarte rare zilele cu amplitudine termică de peste 20 de grade Celsius, iar un exemplu rar a fost în 6 aprilie 1998, când s-a produs maxima absolută pentru luna a patra la stația Băneasa: +32,2 C. Minima dimineții a fost de +7,6 C.

Vara, la Constanța, diferența dintre dimineață și prânz rar trece de 6-7 C, dar sunt și cazuri rare în care pot fi 14 C. Un exemplu din 22 august 1980: minimă 17 C, maximă 31 C. La fel a fost și pe 19 august 2000 (19,7 33,7 C).

Cel mai adesea, la Sulina, diferențele dintre noapte și zi sunt de maxim 5-6 grade, și uneori și de unu-două grade. În mod excepțional, când vremea se schimbă și pătrund mase de aer cald/rece, amplitudinea poate fi de 15 grade.

Una dintre cele mai mari scăderi de temperatură în lume a fost la Detroit (SUA): în 16 ore, temperatura a scăzut de la +10 C, la -26 C.

Un joc al temperaturilor medii în funcție de anotimp

În general, în funcție de mai mulți factori, diferența dintre temperatura minimă (înregistrată dimineață) și maxima, (înregistrată la câteva ore după prânz), este undeva între 7 și 10 grade. În Dobrogea pot fi zile în care minima este de 15 grade, iar maxima este de 17 grade C. La polul opus, în „micile Siberii”, precum Miercurea Ciuc sau Întorsura Buzăului, pot fi -30 C la orele dimineții și temperaturi în jurul a 0 grade nouă ore mai târziu.

În general, temperatura minimă de dimineață se produce mai devreme vara și ceva mai târziu iarna, consecință a duratei diferite a zilei. Temperatura maximă se produce în general între orele 13 și 15, deși vara nu este ceva ieșit din comun să se producă după ora 16.30.

În ianuarie 2023, în zile incredibil de calde, minimele dimineții au fost în sud undeva între 8 și 11 grade, iar maximele zilei, între 19 și 22 C. În cele mai calde zile de iulie (și la început de august) cele mai ridicate minime nocturne au fost de 22-25 în Dobrogea, Muntenia și Dealurile de Vest, iar maximele au fost de 39-42 în Bărăgan și la Dunăre.

Diferența de temperatură dintre dimineață și prânz este mai ridicată pe fundul depresiunilor și scade o dată cu altitudinea.

Iarna, amplitudinile medii diurne sunt mai mari în jumătatea sudică a țării (4-6 grade C) și mai mici în cea nordică (3-4 grade). Pe litoral și în Dobrogea, amplitudinile sunt și mai mici, datorită influenței moderatoare a Mării Negre.

Primăvara, amplitudinile medii diurne cresc față de iarnă, depășind în multe locuri 10 grade Celsius. Pe Litoral rămân foarte mici amplitudinile, din cauza inerție termice a apei mării.

Vara amplitudinile termice nu sunt cu mult mai mari decât primăvara, chiar dacă maximele diurne sunt cele mai ridicate din an. Amplitudinile nu sunt mult mai mari, datorită perioadei scurte de răcire radiativă a aerului din cursul nopții. Cele mai mari valori medii trec de 12 C.

Toamna, amplitudinile medii cresc, mai ales că nopțile sunt și ele mai lungi. Pot fi diferențe medii de peste 10 C între minimă și maximă, iar în cazuri extreme, diferențele pot trece de 24 de grade.

Frigurosul Bod și cele 33 de grade diferență

​Acum 81 de ani, în comuna Bod, în apropiere de Brașov, se înregistra cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată la noi în țară: -38,5 C. Stația meteo nu mai există de mult timp, dar recordul s-a păstrat.

Pe 25 ianuarie s-a produs recordul absolut, în primele ore ale zilei, pentru ca apoi să se încălzească semnificativ și temperaturile să urce mai sus de -10 C în cursul după-amiezei, iar maxima a fost atinsă mai spre finalul zilei când temperaturile au urcat la -5,5 C. La ora 8 erau -28,8 C, iar la ora 14, -8,8 C. Minima zilei de 24 ianuarie, cea dinaintea recordului, fusese -33,2 C.

Stația Bod este desființată de câteva decenii, așa că nu au mai putut fi măsurate temperaturile în acel loc al recordurilor. Brașovul este „deservit” de stația din comuna Ghimbav, unde minima absolută este de -33,3 C, înregistrată în ianuarie 2015.

Temperaturi de -38 C au fost extrem de rar în România și este greu de închipuit că mai pot apărea în viitor. Avem doar câteva cazuri: februarie 1929, la Omu, ianuarie 1942, la Bod, ianuarie 1963, la Joseni și ianuarie 1985, la Miercurea Ciuc.

Ion Sion, stația meteo cea mai „fierbinte”

Temperatura maximă absolută + 44,5 grade Celsius - s-a înregistrat în localitatea Ion Sion din jud. Brăila, la 10 august 1951, iar recordul rezistă.

Înregistrările de atunci, la stația Ion Sion din Câmpia Bărăganului, la cele trei termene când se făceau măsurători climatologice, au consemnat 28 grade Celsius la ora 8, 40 de grade. C la ora 14 și 31,4 grade. C la ora 20. Minima zilei a fost de + 18,5 grade. Meteorologul care a înregistrat aceste date a fost E. Foghel. Diferența dintre minimă și maximă a fost de 26 C.

Stația de la Ion Sion (Râmnicelu, Brăila), locul evocat în toate manualele de geografie, a funcționat între 1929 și 1960 și de atunci nu mai este activă.

Ion Sion a fost o fermă din actuala comună Râmnicelu din județul Brăila, așezare atestată acum peste 150 de ani sub numele de Piscu. Acest sat devine comună în 1921, iar din 1925 se numește Râmnicelu. În 1929, Râmnicelu este unitate administrativă sătească cu consiliu, în cadrul comunei Movila Miresii. În acel an, într-o fermă regală constituită în sat, se instala stația meteo care avea să devină celebră. Numele de Ion Sion este dat fermei în 1948, transformată ulterior în IAS Râmnicelu, devenit astăzi SC Agroindustriala Râmnicelu SA. (date de pe site-ul Primăriei Râmnicelu).

Întorsura Buzăului, 28 de grade diferență în iarna trecută

O diferență mare de temperatură între noapte și zi a fost înregistrată în iarna lui 2023, la Întorsura Buzăului, unde au fost -31,1 C pe 9 februarie, iar maxima zilei a fost de -2,7 C. Peste 28 de grade au fost și în ziua următoare.

În orașul din Covasna pot fi diferențe la fel de mari și primăvara: de exemplu amplitudine termică de 29 de grade C în martie 1993 (-25,5 C, +3,8 C) și 27 C în aprilie 1990 (-5, +22,3 C). Și pe timp de vară pot fi diferențe foarte mari (19 august 1986, minimă +7,2 C, maximă, +32,6 C).

Diferențele record din martie 2022

Pe 22 martie 2022 au fost mai multe anomalii meteo, fiindcă cel mai cald din țară a fost la Satu Mare, lucru foarte rar, mai ales că, în general, cel mai cald este în sud, în Dobrogea și uneori în Banat.

Diferența de temperatură dintre noapte și zi a fost de peste 26 de grade la Satu Mare: -4,8 C vs +21,4 grade. Amplitudine termică la fel de mare a fost la Dej: -6,4 C dimineața, +20,4 C ziua. Iată și un exemplu din sud-vest: în comuna Bozovici, nu departe de Băile Herculane, au fost -7,1 C noaptea și +18,5 C ziua.

Giurgiu, un exemplu din această vară

Ziua de 26 iulie 2023 a fost cea mai caldă din acest an la Giurgiu. La ora 0 erau peste 30 C și nu prea s-a răcit, minima dimineții find +28,2 C. După ora 15, maxima zilei a urcat la +41,4 C, iar la ora 21 (încă) erau 33 de grade. A venit furtuna spre final de zi, iar temperatura a ajuns la +20,6 C la ora 0 și a scăzut la sub 16 C în dimineața zilei următoare. Pe 27 iulie, maxima la prânz a fost de numai +22,7 C.

București, și cele 24 de grade diferență într-un aprilie record

La București sunt rare zilele cu amplitudine termică de peste 20 de grade Celsius, iar un exemplu rar a fost în 6 aprilie 1998, când s-a produs maxima absolută pentru luna a patra la stația Băneasa: +32,2 C. Minima dimineții a fost de +7,6 C.

Pe 4 noiembrie 2015, minima a fost de -2,7 C, iar maxima, de +18,9 C. În general, amplitudinea termică este mai mică de 10-12 grade.

Maxima absolută pentru stația meteo Băneasa a fost de +42,2 C, pe 5 iulie 2000. Minima zilei a fost atunci de +17,2 C, iar asta înseamnă că temperaturile au crescut cu 25 C în sub zece ore și apoi au coborât cu 17 grade în alte opt ore!

Constanța - 15 grade uimitoare

Vara, la Constanța, diferența dintre dimineață și prânz rar trece de 6-7 C, dar sunt și cazuri rare în care pot fi 14 C. Un exemplu din 22 august 1980: minimă 17 C, maximă 31 C. La fel a fost și pe 19 august 2000 (19,7 33,7 C).

În decembrie, diferența dintre noapte și zi nu prea trece de 5-6 grade, dar când se încălzește brusc, pot diferențe și de peste 15 C, cum a fost pe 19 decembrie 2009. Dimineața au fost -9,6 C, la prânz încă era foarte rece, -6 C, dar spre final de zi temperatura a urcat la +5,4 C.

Iași, recorduri de primăvară și toamnă

Într-o zi de la final de martie, în 2022, amplitutidinea termică diurnă a depășit 23 de grade, -3,7 C și +19,7 C, o creștere în sub zece ore. Vara pot fi și diferențe de 21 de grade, cum a fost la jumătatea lui iulie 2022 (dimineața 15 C, la prânz 36 C).

Și toamna poate aduce diferențe mai mari: în octombrie 2017 a fost o zi cu minimă de +6,5 C și maximă de +28,5 C.

Timișoara și zile cu 20 C diferență

În orașul de pe Bega amplitudinea medie diurnă este de 6-7 grade în ianuarie, dar în caz excepțional poate fi și de peste 18 grade, cum a fost pe 31 ianuarie 1987 (minimă -24,1 C, maximă -5,7 C).

Și mai mare poate fi diferența în luna mai; (minimă +7,1 C, maximă +28,2 C, pe 20 mai 2022). Iată un exemplu de două luni mai târziu: într-o zi de iulie, anul trecut, minima a fost de +16,5 C, iar maxima, de +38,8 C.

Omu - Variații record în cel mai rece loc din țară

În cel mai rece punct din România, în februarie, care este luna cea mai rece la altitudini mari, diferența dintre noapte și zi rar trece de 6 grade. La 25 februarie 2019 a fost de aproape 20 de grade, cu o minimă de -18,4 C și o maximă de +1,1 C.

Și vara pot fi, în mod excepțional, diferențe mari: în prima zi de august, la 1986, minima a fost de +2,8 C, iar maxima, de +16,6.

Miercurea Ciuc - Anomalii în „polul frigului”

Au fost mai multe ocazii în care minimele au fost pe la -28, -24 C în orașul din Harghita, iar la prânz temperaturile au ajuns aproape de 0 grade. Foarte rar s-a întâmplat ca minima să fie de ger, iar maxima, de peste 10 grade. Un astfel de caz a fost pe 3 decembrie 2011, când la ora 0 erau -12,7 C, s-a tot încălzit și maxima zilei a fost +10,1 C. În zilele următoare maximele au fost de +13,2 C, respectiv +12 C.

Și mai spectaculoase pot fi schimbările toamna: pe 6 octombrie 1987 minima a fost de -7,5 C, iar maxima, de 21 C!. Ziua următoare au fost tot 21 C, cu o minimă de -5,6 C.

Pe timp de vară se poate întâmpla ca o noapte rece să fie urmată de o zi caniculară. Minima dimineții a fost de +7,9 C pe 21 iulie 2012, iar maxima a ajuns la +34,7 C. Cu o zi înainte iarăși fusese o diferență pe cinste: +5,5 C/31,7 C.

Sulina - Excepții într-un loc cu climă foarte blândă

Cel mai adesea, la Sulina, diferențele dintre noapte și zi sunt de maxim 5-6 grade, și uneori și de unu-două grade. În mod excepțional, când vremea se schimbă și pătrund mase de aer cald/rece, amplitudinea poate fi de 15 grade. Un exemplu, pe 10 ianuarie 2017 minima a fost de -15,5 C, iar maxima, 0 grade.

Pe timp de vară, Sulina are cele mai calde nopți din țară, unele cu minime de peste 25 C, iar amplitudinea termică diurnă rar trece de 5 grade. Când vremea se schimbă brusc - și vin furtuni - pot fi diferențe mai mari, cum a fost într-o zi de iulie 2018, când temperatura a scăzut rapid de la 32 C, la doar 19 grade.

Alte exemple

Deva, 9 aprilie 2020 - Minimă -0,3 C, maximă +23,6 C

Satu Mare, 12 iulie 2015 - Minimă 15,5, maximă 38,1 C

Târgu Mureș, 3 aprilie 2017 - Minimă 0,6 C maximă 25 C

Bacău, 15 aprilie 2022 - Minimă -0,5, maximă +23,7 C

Oradea, 6 septembrie 1982 - Minimă +13, maximă +33,2 C

Sibiu, 25 martie 2001 - Minimă +4,1 C, maximă 28,2 C

Cluj, 16 septembrie 2017 - Minimă +8,9 C, maximă 31,3 C

Predeal, 29 iunie 1984 - Minimă +4, maximă +24,4 C

Drobeta Turnu Severin, 29 august 1988 - Minimă +9,3 C, maximă +31,6 C

Mangalia, 1 martie 1994 - Minimă +3,3 C, maximă +22,8 C