Iulie nu este degeaba numită luna lui Cuptor și dovadă stau numeroasele perioade de caniculă din acest secol. Dar nopțile de iulie pot aduce îngheț la munte și răcoare neașteptată în oraș. Când a fost zăpadă la munte în iulie? Când au fost peste 40 de grade în sud?

Peisaj de iulie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

La Omu au fost -8 C în 1933 și -7,4 C în 1983. La Bâlea Lac au fost -2 C în 1996, an în care minima a fost de -0,2 C la Miercurea Ciuc. La Poiana Stampei au fost -1,3 grade C pe 18 iulie 1989, record pentru zonele locuite în această a șaptea lună. În aceeași noapte au fost numai +0,2 la Întorsura Buzăului și +0,4 C la Miercurea Ciuc.

La Omu au fost nouă zile cu strat de zăpadă în iulie 1969 și patru zile în iulie 1979. La Bâlea Lac au fost două zile cu zăpadă în iulie 1982 și tot două zile în iulie 1998. Pe 12 iulie 2019 au fost 3 cm strat de zăpadă la Omu.

Cea mai mare temperatură măsurată în țară în ultimii 70 de ani a fost de +44,3 C la Calafat, în iulie 2007. La Turnu Măgurele au fost +43,4 grade, La Giurgiu +43,1 C iar la Craiova, +42,6 C. La toate stațiile meteo de la București au fost peste +41 de grade, tot în 2007.

Cea mai caldă lună iulie a fost în 2012, cu o medie de +23,9 C pe țară, iar în 2007 media a fost de +22,7 C. Cele mai reci luni iulie au fost între 1969 și 1984, cu medii și de sub 18 C.

Cele mai mici temperaturi de iulie înregistrate la București au fost de sub 8 grade, în 1896 și 1993.

Printre cele mai vechi recorduri de iulie se numără cele din 1916, când au fost +42,9 C la Alexandria. La Giurgiu au fost +42,1 pe 11 iulie, la Călărași au fost +40,5, la București +40,6 și +38,6 la Ploiești.

Cea mai mică temperatură înregistrată la Constanța în iulie a fost de numai +7,8 C, în 1944. În perioada modernă nu au mai fost sub 12 grade C.

Istoria extremelor de iulie în ultimii 140 de ani

1882

La Cluj au fost +38,6 grade în iulie, record lunar care este „în picioare” și acum.

1896

Pe 1 iulie au fost doar +7,6 C la stația meteo București Filaret, record care încă rezistă.

1902

Au fost +7,5 C la Buzău.

1904

La Bacău au fost 6 C.

1909

La Iași au fost +40 de grade.

1913

La Calafat au fost 9 grade.

1915

Au fost +40,6 C la București.

1916

Pe 5 iulie au fost +42,9 C la Alexandria, nou record național care avea să rămână timp de trei decenii. La Giurgiu au fost +42,1 pe 11 iulie, la Călărași au fost +40,5, la București +40,6 și +38,6 la Ploiești.

1927

La Drobeta Turnu Severin au fost +40,4 C

În iulie au fost la București +39,8 de grade, iar la Constanța +38,5 (record egalat abia 80 de ani mai târziu).

1929

La Iași au fost +6,3 C.

1933

Cea mai scăzută temperatură de iulie măsurată pe teritoriul țării: - 8 la Vf Omu. Din 7 iulie datează și cea mai mică temperatură de iulie la Predeal: +1,9 C. La București Filaret au fost +8,6 C.

1935

Au fost +7,2 C la Buzău.

1936

Maxima absolută pentru luna a șaptea la Târgu Mureș: +39 C. La Oradea au fost +39,5 C, la Cluj 37 C, iar la Deva, +39,6 C.

1938

La Ploiești au fost +39 C

1943

La Oradea au fost 5 grade

1944

La stația meteo Radiofar din Constanța au fost +7,6 C în iulie, record lunar pentru orașul de la malul mării.

1945

La Alexandria au fost peste 41 de grade și la final de iulie.

1946

În iulie au fost +41,8 grade la Strehaia

1950

La Jimbolia au fost +42,5 C.

1961

Au fost doar +4,9 grade într-o noapte de iulie la Satu Mare

1962

La Timișoara s-a înregistrat recordul negativ pentru luna iulie: +5.9 C.

1974

Au fost doar +9 C grade la Turnu Măgurele.

1976

Au fost +7,3 C la Galați.

1978

Au fost doar +6,7 C la Craiova în iulie și -2,7 C la stația meteo din munții Vlădeasa (1.840 m alt).

1979

Cea mai rece lună de când există date complete în țară, cu o medie pe țară de numai +17,1 C.

1980

În iulie au fost +5,2 C la Cluj, minima istorică a lunii.

1982

La început de iulie minima nopții a fost de +9,8 C la Drobeta Turnu Severin, unul dintre cele mai calde locuri din țară, unde noaptea sunt des peste +22 de grade în iulie și august.

La Bâlea Lac a plouat cel mai mult pentru iulie în țară, de când există date meteo: 519 mm.

1983

Pe 22 iulie au fost doar +8,4 C la Iași, +4,2 la Bistrița și -7,4 C la vf Omu, iar pe 25 iulie la Constanța a fost o noapte extrem de rece (+9,1). Doar de câteva ori pe secol temperatura scade la sub 10 grade într-o noapte de iulie.

1984

A doua cea mai rece lună iulie, cu o medie pe țară de numai +17,4 C

A fost un an cu temperaturi foarte scăzute la munte În iulie au fost -2.5 C la Ceahlău - Toaca (1.898 m alt). Pe 5 iulie minima a fost -7 C la vf Omu, iar pe 8 și 9 iulie a fost și strat de zăpadă (2 cm). În iulie au fost la Vf Omu 15 nopți cu îngheț. Interesant este că din acestă lună datează recordul absolut de căldură la Omu: +22,1 grade!

1987

Pe 25 iulie au fost +43,2 grade la Turnu Măgurele, +42,4 la Giurgiu, +40,6 la Drobeta Turnu Severin și +37,7 grade la Târgu Mureș. La Sibiu au fost +37,5 C.

1988

La început de iulie au fost +41,2 grade la Alexandria și +39,5 la Timișoara. La Miercurea Ciuc au fost +36, iar la Bacău, +39,6 C..

Trebuie menționat și recordul absolut pentru stația meteo Sinaia cota 1500: +30 de grade, pe 6 iulie.

1989

A fost anul cu cea mai secetoasă lună iulie din ultimii 60 de ani în țară, cu o abatere de -61% față de medie.

La Poiana Stampei au fost -1,3 grade C pe 18 iulie, record pentru zonele locuite în această a șaptea lună. În aceeași noapte au fost numai +0,2 la Întorsura Buzăului și +0,4 C la Miercurea Ciuc. Poiana Stampei (jud Suceava) este o comună în depresiunea Dornelor, într-o zonă cu păduri de pin și mesteacăn, la peste 900 metri altitudine. Pe 21 iulie au fost doar +8,3 C la Giurgiu. La Suceava au fost +5,5 C.

1992

La Iași au fost +7,5 C pe 9 iulie, iar la Călărași au fost +9 grade. La munte minima a scăzut la -1,2 C la Stâna de Vale (1.100 m alt).

1993

Pe 9 iulie au fost doar +0,4 C la Joseni.

Pe 15 iulie au fost +7,4 C la stația meteo București Băneasa și la Ploiești, +9 la Drobeta Turnu Severin și -4,2 C la vf Omu, iar pe 9 iulie au fost doar +2 grade la Predeal, +4,2 la Bistrița, + 5 la Târgu Jiu și +8,4 C la Călărași, localitate unde în general minimele sunt între 15 și 19 grade în această perioadă. Spre final de iulie au fost noaptea doar +0,6 C în stațiunea Păltiniș de lângă Sibiu.

1995

În acel an luna iulie a fost extrem de secetoasă.

1996

Pe 18 iulie au fost -0,2 grade C la Miercurea Ciuc, valoare deosebit de scăzută chiar și pentru unul dintre „polii frigului” de la noi. În alte două nopți au fost +0,4 C. Pe 20 iulie au fost -2 C la Bâlea Lac, +4.2 C la Sibiu, +4,6 la Tg Mureș, +7,5 C la Timișoara și +0,6 C la Sinaia cota 1500. Pe 21 iulie au fost +3,3 C la Brașov. Tot pe 18 au fost +4,8 C la Ocna Șugatag. Câteva zile mai târziu au fost mai puțin de +5 grade la Oradea.

1998

În prima parte a lui iulie minimele au scăzut la +11,2 C la Sulina, loc unde în fiecare vară sunt zeci de nopți cu minime de 22- 25 de grade.

1999

Pe 12 iulie s-a înregistrat cea mai mare cantitate de ploaie căzută în 24 de ore oriunde în țară: 224 mm, la Drobeta Turnu Severin.

2000

Pe 5 iulie au fost +43,5 la Giurgiu, +43,2 la Calafat, +42,7 grade la Turnu Măgurele, +42,6 la Drobeta T S, +42,4 la București, +42,3 la Călărași și Alexandria și +41,2 grade la Ploiești. Până și la Brașov au fost +37,3 C iar la Predeal, +33,2 C.

Pe 15 iulie au fost doar -1,4 C la Obârșia Lotrului.

2004

Pe 16 iulie au fost -4,3 C la Omu

2007

În 2007 au fost doborâte multe recorduri absolute de temperatură pentru luna lui Cuptor.

Cel mai sever val de căldură a fost între 15 și 25 iulie și în multe orașe din sud au fost zece zile consecutive cu maxime de peste +35 (de exemplu Călărași, Drobeta T S și București). Recordul lunii iulie, înregistrat la Giurgiu în 2000, a fost depășit pe 24 iulie, când au fost +44,3 grade la Calafat și +44,2 la Bechet.

Temperatura de la Calafat a fost cea mai mare înregistrată în țară în ultimii 56 de ani, fiind cu doar 0,2 grade sub recordul absolut de la Ion Sion.

La Turnu Măgurele au fost +43,4 grade, La Giurgiu +43,1 C iar la Craiova, +42,6 C. La toate stațiile meteo de la București au fost peste +41 de grade, culminând cu +41,8 la Filaret. Și nopțile au fost cumplit de calde în 24 și 25 iulie, cu recorduri precum minimele înregistrate la Cernavodă (+27,2), Călărași (27,1), Zimnicea și Adamclisi (27) și Giurgiu (26,2).

În aceste zece zile peste 100 de stații meteo au înregistrat recorduri absolute pentru iulie: Oradea (+40,4), Iași (+40,1), Satu Mare (+39,2), Timișoara (+41,1).

La Sibiu au fost +38,3 C.

A fost foarte cald și la munte: +29,4 la stația meteo Semenic (1.433 m alt) și +25,7 la Ceahlău - Toaca (1898 m alt).

2012

Cea mai caldă iulie din ultimele șase decenii a fost în acest an, cu o medie +23,9 C..

În iulie valurile de căldură au fost persistente și au adus în zeci de stații maxime de peste +40 de grade. Au fost +42,4 grade la Giurgiu, +41,6 grade la Calafat, +41,5 la Zimnicea și +40,9 la Alexandria și București. În multe locuri s-au stabilit noi recorduri lunare: +39,5 la Baia Mare, +37,1 la Sighetu Marmației sau +35,7 la Miercurea Ciuc. La Gura Portiței într-una dintre nopți minima a fost de +26,4 grade.

2013

La stația meteo montană Vlădeasa 1800 au fost +24,8 C.

2015

A fost a doua cea mai secetoasă lună iulie din țară în ultimii 60 de ani

A doua jumătate a lui iulie a fost mai caldă decât mediile multianuale, au fost multe localități în care maximele au trecut de +30 de grade, iar la final de iulie au fost +40,7 grade la Giurgiu.

Pe 12 iulie au fost +0,9 la Miercurea Ciuc, iar pe 11 iulie doar -1 la Bâlea Lac (2.037 m alt).

2017

Pe 1 iulie au fost +42 la Zimnicea, +41,9 grade la Giurgiu și 40,9 la Alexandria și Turnu Măgurele.

2020

Nopțile de 13 și 14 iulie au fost reci, cum rar s-a întâmplat în ultimii ani. Au fost +8 grade la Moldova Nouă, Reșița și Sânnicolau Mare și +9 grade la mai multe stații meteo, inclusiv Oravița și Oradea. Noaptea următoare au fost +6 la Dej și +7 la Făgăraș.

2021

A fost mai cald decât normalul în aproape toată țara, cel mai cald fiind la Drobeta Turnu Severin, cu o medie de +27,2 C. La Arad a fost cel mai cald față de media ultimelor decenii: cu 3,3 C peste medie.

Au fost și zile ploioase și au fost depășite la Baraolt și Câmpulung Muscel două recorduri de precipitații pentru 24 de ore care datau din 1975.

Pe 28 iulie au fost +40,1 C la Băile Herculane, iar pe 29 iulie au fost +40 C la Calafat.

2022

Media lunii iulie în țară a fost de +22,1 C, a cincea cea mai mare din ultimii 60 de ani.

A fost o lună caldă. cea mai mare medie de temperatură fiind la Drobeta Turnu Severin (26,1 C). La 16 stații s-a depășit maxima absolută de iulie, aproape toate în vestul țării. Cel mai vechi record depășit era din 1988, +39,6 C la Chișineu Criș.