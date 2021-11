COP26: Jeff Bezos promite două miliarde de dolari pentru refacerea naturii

Banii proveniţi din Bezos Earth Fund (BEF) vor merge către restaurarea peisajelor şi transformarea sistemelor alimentare, a declarat el la Conferinţa Naţiunilor Unite pe teme climatice de la Glasgow (COP26).Per ansamblu, BEF are în plan să cheltuiască 10 miliarde de dolari pentru combaterea schimbărilor climatice.La COP26, Bezos a descris experienţa de a călători cu New Shepard a companiei sale Blue Origin , în iulie, ca o revelaţie privind vulnerabilitatea Pământului.„Mi-a fost spus că să văd Pământul din spaţiu schimbă viziunea asupra lumii, dar nu am fost pregătit pentru cât de adevărat poate fi. Privind spre Pământ de acolo, atmosfera pare atât de subţire, lumea atât de finită şi de fragilă. Acum, în acest an important şi în ceea ce ştim toţi că este un deceniu decisiv, trebuie să fim împreună pentru a ne proteja lumea”, a declarat el.În luna septembrie, Bezos Earth Fund a promis 1 miliard de dolari pentru conservarea naturii şi a popoarelor şi culturilor indigene. Anunţând o nouă finanţare de 2 miliarde de dolari marţi, Bezos a spus că două treimi din terenul productiv al Africii s-a degradat, dar că acest lucru poate fi schimbat.„Reabilitarea poate îmbunătăţi fertilitatea solului, poate creşte randamentul şi îmbunătăţi siguranţa alimentară, poate face apa mai sigură, crea locuri de muncă şi creşte economia, în timp ce captează carbonul”, a mai afirmat el.Luna trecută, prinţul William a sugerat că antreprenori ca Bezos, Richard Branson şi Elon Musk, toţi implicaţi în dezvoltarea turismului spaţial, ar trebui să se concentreze mai înainte pe salvarea Pământului.