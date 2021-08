Oradea, cea mai mare concentraţie de ozon din Europa între oraşele cu peste 100.000 de locuitori (analiză)

In Oradea

Evitarea zonele foarte însorite, renunțarea la călătoriile cu maşini diesel

Conform sursei citate, s-a observat că valori ridicate ale concentraţiilor de dioxid de azot şi ozon au surse atât în trafic, cât şi în radiaţiile solare.Prin urmare, ţările mediteraneene, cu mult soare, înregistrează cele mai mari concentraţii ale acestui poluant (Italia, Spania) - în special în regiunile cu cea mai mare densitate a populaţiei.La polul opus, Regatul Unit al Marii Britanii (deşi are o densitate mult mai mare a populaţiei), unde soarele nu este prezent atât de des, are una dintre cele mai scăzute concentraţii de ozon din Europa.De asemenea, datorită cantităţii moderate de zile însorite în România - mult mai scăzută decât în ţările mediteraneene - concentraţiile de ozon erau scăzute în iunie 2021. Doar Bulgaria, Macedonia şi Regatul Unit al Marii Britanii au avut concentraţii la fel de scăzute de ozon.În topul oraşelor europene cu populaţie mai mare de 100.000 de locuitori, cea mai mare concentraţie de ozon raportată în perioada de referinţă a avut-o Oradea (locul 205 din 412 oraşe analizate). Alte oraşe din România care se regăsesc în clasament sunt: Cluj-Napoca (poziţia 268 şi concentraţie de 75), Arad (locul 272 şi valoare concentraţie 74,6) şi Tulcea (locul 288 şi concentraţie de 71,6).Pe primele trei poziţii ale ierarhiei se poziţionează numai oraşe din Italia, respectiv: Asti (concentraţie de 129,2), Lecco (128,9) şi Bergamo (124,5). Pe locurile următoare se află tot oraşe din „Cizmă”: Piacenza (locul 4, concentraţie de 123,5) şi Torino (locul 5, concentraţie de 121,2).Media europeană a concentraţiei europene este de 120 micrograme/mc. „Nu este o surpriză faptul că cele mai mari creşteri în concentraţiile de ozon au fost înregistrate în timpul zilei (9:00 - 17:00), din cauza luminii soarelui”, notează realizatorii cercetării.„Copiii şi persoanele care suferă de astm sunt expuse în mod inevitabil la niveluri ridicate de ozon. Acest lucru are ca rezultat tusea, iritarea ochilor, scăderea funcţiei pulmonare şi o susceptibilitate mai mare la infecţii. Inflamaţia indusă de O3 contribuie de asemenea la boli de inimă, diabet şi alte tulburări metabolice. O modalitate simplă de măsurare a nivelului de ozon este utilizarea senzorilor de calitate a aerului. De exemplu, senzorii de calitate a aerului Airly măsoară concentraţia gazelor folosind senzorul Airly PM + NO2, O3, care ar trebui instalat în afara clădirii, la o înălţime de 1,5 metri până la maximum opt metri şi alimentat permanent cu energie electrică. Pentru a combate excesul de ozon în apropierea suprafeţei pământului, ne putem apăra fie pasiv, evitând zonele foarte însorite şi petrecând timp în zonele verzi, fie luând o serie de acţiuni pentru a limita producţia precursorilor săi. Cât timp nu putem controla cantitatea de soare, impactul asupra emisiilor de NO2 din sectoarele energiei şi transporturilor rămâne semnificativ, una dintre soluţii fiind să renunţăm la călătoriile cu maşini diesel şi optând pentru o bicicletă sau cel puţin transport public, cum ar fi un autobuz sau un tramvai”, recomandă specialiştii în calitatea aerului.Fondată în anul 2016, Airly este un start-up în domeniul tehnologiei curate, care oferă date ultra-locale, exacte şi predictive privind calitatea aerului, pentru a ajuta la combaterea poluării aerului la nivel global.Airly permite guvernelor, companiilor şi persoanelor fizice să reducă poluarea aerului la nivel global, iar printre clienţii companiei se află peste 600 de administraţii locale şi oraşe, inclusiv Hong Kong, Jakarta, Oslo, Granada, dar şi companii precum Philips, Virgin, Innogy, PwC, Veolia şi Skanska.