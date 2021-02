Compania Coca-Cola testează primele recipiente din hârtie

Coca-Cola urmează să testeze un recipient din hârtie în încercarea de a elimina în totalitate plasticul din ambalajele sale, anunță BBC, potrivit Mediafax.

Prototipul este realizat de o companie daneză din hârtie foarte dură, care conține o căptușeală subțire din plastic.

Dar obiectivul este de a crea o sticlă 100% reciclabilă, fără plastic, capabilă să împiedice pierderea gazelor din băuturile carbogazoase.

Bariera trebuie să asigure, de asemenea, că fibre din ambalaj nu ajung în lichid.

.@CocaCola is set to launch a European trial for its recently announced first-ever paper bottle prototype



Full story: https://t.co/nA0aMbUeho pic.twitter.com/CjhcyuPaGi