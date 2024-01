MAGAZIN Marți, 09 Ianuarie 2024, 12:09

HotNews.ro

0

Un articol de presă în care au fost lansate o serie de speculaţii cu privire la orientarea sexuală a cântăreţei Taylor Swift a declanşat un val de emoţie pe reţelele de socializare, unde mulţi utilizatori au cerut retragerea acestuia, scrie AFP.

Taylor Swift Foto: Dilson Silva / Backgrid USA / Profimedia Images

Articolul de 5.000 de cuvinte, publicat duminică în secţiunea de opinii a cotidianului The New York Times, avansează ipoteza că vedeta pop americană se identifică în mod voalat drept membră a comunităţii LGBTQ, afirmându-şi în acelaşi timp în public heterosexualitatea.

„Intruziv, inexact şi deplasat”

Contactaţi de AFP, cotidianul newyorkez şi agenţii de presă ai artistei de 34 de ani, desemnată personalitatea anului 2023 de revista Time, nu au dat curs invitaţiei de a face declaraţii pe această temă.

Acel articol controversat este „intruziv, inexact şi deplasat”, a comentat totuşi, sub protecţia anonimatului, o persoană din anturajul vedetei Taylor Swift, citată de postul CNN.

Foarte mulţi cititori au reacţionat, de asemenea, criticând The New York Times şi respingând ideea că idolul tinerilor americani ar putea fi o lesbiană care nu şi-a anunţat încă în mod public adevărata sa orientare sexuală.

Autoarea textului, Anna Marks, a întocmit o lungă listă de acţiuni ale cântăreţei Taylor Swift care ar sugera că aceasta ar fi „o persoană queer”. Suma tuturor acelor fapte „le sugerează persoanelor queer că ea este una dintre ele”, a scris jurnalista newyorkeză, conform AFP, citată de Agerpres.

Anna Marks citează exemplul lui Chely Wright, o cântăreaţă americană de muzică country, care a mărturisit că a trebuit să aştepte ani întregi înainte de „a ieşi din dulap”, din motive personale legate direct de cariera sa.

Taylor Swift a doborât un record muzical deținut de Elvis Presley

Taylor Swift, adulată de fani de pe tot globul denumiţi „Swifties”, este o militantă declarată pentru drepturile LGBTQ, fără a se identifica vreodată ca fiind „queer”.

De-a lungul anilor, sunt cunoscute relaţiile ei amoroase cu o serie de bărbaţi celebri, care au fost prezentate pe larg în presa tabloidă.

Taylor Swift, interpreta unor piese precum „Shake If Off”, „Anti-Hero” şi „You Need To Calm Down”, a cărei carieră a luat avânt în Nashville, leagănul muzicii country, se afişează în public de mai multe luni alături de jucătorul de fotbal american Travis Kelce, membru al echipei Kansas City Chiefs.

Considerată în prezent o legendă a feminismului, Taylor Swift a marcat în paralel şi industria muzicală prin recentul ei turneu mondial, care s-a bucurat de un succes fenomenal.

Taylor Swift a doborât recordul deţinut de Elvis Presley pentru cele mai multe săptămâni petrecute pe primul loc în topul Billboard al albumelor ca artist solo, stabilind un nou record de 68 de săptămâni.

Albumul „1989 (Taylor's Version)" al lui Swift a ajuns pentru a cincea oară pe primul loc în topul albumelor din SUA, în ultima săptămână din 2023.

Deşi artista în vârstă de 34 de ani deţine acum recordul ca artistă solo şi se află pe locul al doilea în clasamentul general, mai are ceva timp de parcurs pentru a-i provoca pe deţinătorii recordului general, The Beatles, ale căror albume au petrecut 132 de săptămâni în fruntea clasamentului Billboard al albumelor.

Swift deţine recordul pentru cele mai multe albume care au debutat consecutiv pe locul 1, cu 13: o performanţă obţinută datorită deciziei sale de a reînregistra şi lansa rapid toate albumele sale după ce fostul ei manager, Scooter Braun, a achiziţionat vechea sa casă de discuri, Big Machine Records, şi, ulterior, drepturile asupra tuturor înregistrărilor masterale ale muzicii sale.

Swift l-a acuzat pe Braun că este un „bătăuş neîncetat şi manipulator", lucru pe care acesta l-a negat. Cu toate acestea, Swift a reînregistrat primele şase albume ale sale pentru a-l împiedica pe Braun să beneficieze financiar de taxele de licenţă.

Primul album nr. 1 al lui Swift a fost "Fearless", care a petrecut 11 săptămâni în fruntea clasamentului albumelor în 2008 şi 2009. A urmat cu "Speak Now", care a fost No 1 timp de şase săptămâni în 2010-11); "Red" (şapte săptămâni, 2012-13); "1989" (11 săptămâni, 2014-15); "Reputation" (patru săptămâni, 2017-18); "Lover" (o săptămână, 2019); "Folklore" (opt săptămâni, 2020-21); "Evermore" (patru săptămâni, 2020-21); "Fearless (versiunea lui Taylor)" (două săptămâni, 2021); "Red (versiunea lui Taylor)" (o săptămână, 2021); "Midnights" (şase săptămâni, 2022-23); "Speak Now (versiunea lui Taylor)" (două săptămâni, 2023); şi "1989 (versiunea lui Taylor)" (cinci săptămâni, 2023-24).

Ea este, de asemenea, primul artist în viaţă care a clasat simultan cinci albume în Top 10, o performanţă pe care Prince a realizat-o abia după moartea sa, în 2016.

În iulie, Swift a doborât un record stabilit de Barbra Streisand, devenind artista cu cele mai multe albume No 1 din istorie, odată cu lansarea albumului "Speak Now (Taylor's Version)".

Formaţia The Beatles deţine în continuare recordul pentru cele mai multe albume No 1 în total, cu 19, urmaţi de Jay-Z cu 14 şi Swift cu 13. Presley şi Swift sunt în prezent la egalitate pentru cele mai multe Nr. 1 într-un singur an, ambele având de două ori câte trei într-un singur an - Presley în 1957 şi 1961 şi Swift în 2021 şi 2023.