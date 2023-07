MAGAZIN Miercuri, 19 Iulie 2023, 13:31

HotNews.ro

0

Gigi Hadid a fost reținută pe Aeroportul Internațional Owen Roberts, după ce în bagajul său a fost găsit canabis. Supermodelul mergea în vacanță în Insulele Cayman.

Gigi Hadid Foto: Fashionstock .com | Dreamstime.com

Hadid, supermodelul în vârstă de 28 de ani, gazda concursului Netflix „Next In Fashion”, a fost reținută împreună cu prietena sa Leah McCarthy, pe 10 iulie, scrie Agerpres, citând PA/DPA.

Potrivit Serviciului vamal din Insulele Cayman, cele două au fost arestate pentru „import de marijuana şi de ustensile folosite pentru consumul de marijuana”.

Hadid şi McCarthy sosiseră cu un avion privat din SUA, iar bagajele lor au fost percheziţionate, fiind descoperită o cantitate mică de canabis.

Cele două au apărut în faţa unei instanţe din Insulele Cayman pe 12 iulie şi au fost acuzate de importul unui drog controlat şi a unor ustensile pentru consumul de droguri, acuzaţii la care au pledat vinovate.

Tinerele au fost amendate cu câte 1.000 de dolari în Insulele Cayman, dar au evitat o condamnare, potrivit autorităţilor.

Un reprezentant al lui Gigi Hadid a declarat că aceasta „s-a bucurat” de Insulele Cayman în pofida reținerii sale şi că marijuana fusese cumpărată legal din New York, în baza unei reţete medicale.

Hadid şi-a început cariera în modelling la vârsta de doi ani, după ce a fost descoperită de co-fondatorul Guess, designerul de origine marocană Paul Marciano. Ea a lucrat cu branduri precum Versace, Chanel, Fendi şi Marc Jacobs şi are peste 30 de apariţii pe coperta ediţiilor internaţionale ale revistei Vogue. Vedeta are o fiică cu fostul membru al trupei One Direction Zayn Malik. (Foto: Dreamstime.com)