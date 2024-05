ESENTIAL Joi, 16 Mai 2024, 11:51

0

Într-unul dintre cele peste 1700 de cuiburi de barză înregistrate anul trecut de Societatea Ornitologică din România (SOR) au apărut noi locatari. Cuibul este monitorizat cu o cameră video, iar cei interesați pot vedea imagini live. În acest cuib au ieșit din ouă noi locatari.

pui de barză Foto: Youtube/SOR

Cinci pui de barză abia ieșiți din ouă pot fi văzuți live în aceste zile prin intermediul unei camere video montate deasupra unui cuib de Societatea Ornitologică din România (SOR) în cadrul proiectului „Uite barza”, ajuns la cel de-al optulea an. Proiectul are susținerea Enel România (majoritatea cuiburilor se află de altfel pe stâlpi de electricitate) și are o aplicație în care cei interesați pot semnala un cuib de barză.

În 2023, potrivit SOR, numărul berzelor albe (Ciconia ciconia) înregistrate a fost de 5.446 de indivizi, dintre care 2.882 sunt adulți, iar 2.564 sunt pui. În final au reieșit un număr de 1.706 de cuiburi recenzate, din care 426 sunt cuiburi noi care nu existau până atunci în baza de date a SOR.

Anul trecut, din cele 1.706 de cuiburi recenzate, 997 se aflau pe stâlpii de electricitate și erau fără suport, 686 de cuiburi erau pe stâlpii de electricitate și aveau suport metalic, iar restul de 23 de cuiburi erau plasate pe hornuri, acoperișuri și în copaci.

Aplicația este disponibilă atât pe Android cât și pe iOS.