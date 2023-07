MAGAZIN Sâmbătă, 15 Iulie 2023, 21:54

0

​Unul dintre cele mai mari parcuri din țară, cunoscutul parc „deșertic” din Ploiești, a fost dat în folosință acum șapte ani, dar tot nu are umbră. Parcul este bine îngrijit, are destulă verdeață, ai parte de peisaje „instagramabile”, dar situația arată, a mia oară, ce se întâmplă când un proiect este început „fără cap”. Ploieștiul este un oraș cu puține locuri frumoase, așa că acest parc ar fi putut da lovitura. De ce nu s-a întâmplat asta?

Seara in Parcul Municipal Vest, Ploiesti Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Timpul trece, umbra nu vine

​În primăvara lui 2016 se inaugura Parcul Municipal Vest, o investiție de peste 15 milioane euro care se voia a fi cel mai mare parc din Ploiești, dar pe atunci era doar un ogor ușor amenajat unde nu mergea nimeni și unde nu era umbră deloc.

La plimbare

Au trecut șapte ani și multe s-au schimbat în cel mai mare parc din orașul prahovean: au fost numeroase runde de plantare, parcul este îngrijit, are un lac superb și o seră cu cactuși și bananieri, s-au organizat și ceva evenimente, iar lumea vine în parc, mai ales seara. Dar parcul rămâne cu o mare problemă: NU ESTE UMBRĂ și mulți ploieșteni cu copii nu au curaj să vină în parcul Vest, considerându-l un fel de „Vest sălbatic”, îndepărtat, vântos și nesigur.

Noaptea în parc

Problema umbrei derivă din modul cum a fost gândit începutul parcului și este strâns legată de pomii ce NU au fost plantați acum 7-8 ani. Dacă lucrurile ar fi fost făcute „ca la carte”, acum ar fi existat măcar puțină umbră în uriașul parc.

Au fost plantate specii sensibile, neadaptate la seceta care lovește tot mai des Ploieștiul și nici nu exista atunci un sistem de irigare, deși parcul avea un lac artificial gândit pentru asta.

În sera

În plus, cum verile sunt foarte calde în Ploiești, și este caniculă an de an, este nevoie de irigații pe suprafețe extinse pentru ca parcul să arate decent.

Copacii puși la început de 2016 s-au uscat și au mai fost de atunci multe sesiuni de plantare, dar destul de puțini pomi din acele prime serii au rezistat. Mai mare succes au avut plantările din 2018 și 2019 și câțiva copaci au ajuns să fie mai mărișori, dar până la umbră consistentă mai trebuie să treacă mulți ani.

O mică livadă

O serie zdravănă de plantare a fost în primăvara lui 2023, dar și la final de 2021, când au fost puși în pământ câteva mii de salcâmi, din care mai nimic nu s-a prins.

Cascadă la apus

Foarte mulți dintre copacii plantați și multe dintre plantele din seră au venit din donații făcute de companii sau de persoane fizice. În parc există și o mică livadă cu meri, peri, cireși, nuci și migdali.

HotNews.ro a scris de câteva ori despre acest parc „fantomă” care a fost inaugurat cu o săptămână înainte de alegerile locale din iunie 2016, deși nu era nici pe departe gata. Parcul de lângă Gara de Vest nu doar că nu avea pic de umbră, ci era cu totul inutil: era greu să ajungi la el, majoritatea obiectivelor erau nefuncționale și nu exista nici măcar un chioșc. Era neîngrijit, neterminat și neinteresant și un simbol trist pentru cât de prost sunt gestionate investițiile pe bani europeni.

Sondă miniaturală

Multe s-au schimbat în bine de atunci, însă parcul are o problemă de imagine și mii de ploieșteni cu copii nu au venit măcar o dată în parc, fiindcă pare inaccesibil (trebuie să treci liniile de cale ferată sau să faci un drum destul de lung cu mașina), s-a scris că este un loc neîngrijit (ceea ce NU este adevărat) și evident, NU există umbră (adevărat).

Dacă umbră exista, parcul iute se umplea

Parcul a fost pe larg prezentat de presă ca fiind unul dintre proiectele pe bani europeni foarte prost gândite, au apărut întârzieri în implementare, iar după inaugurare parcul s-a tot degradat timp de mai bine de un an, mai ales că nu erau suficienți angajați să se ocupe de el.

Pomi plantați de curând

Parcul este reprezentativ pentru multe investiții din România: proiectul pe bani europeni a fost prost gândit și luptele politice din județul Prahova și-au spus și ele cuvântul în neglijarea parcului după inaugurare.

Și mai reprezentativ este cazul pentru Ploiești, un oraș în care sunt puține locuri unde poți face sport, se organizează foarte rar festivaluri și muzeele nu sunt deloc grozave, cu excepția a două - trei locuri.

Aleea verde

Disputele politice s-au simțit și în ultimele luni, când parcul a trecut în patrimoniul CJ Prahova care vrea să facă investiții mari acolo, inclusiv o sală polivalentă. Ploieștiul are nevoie de sală, dar marea întrebare este ce va mai rămâne din spațiile verzi, și ele atât de necesare...

Parcul, deși nu are umbră, este un loc îngrijit. Are alei largi, este curățenie, în zona serei sunt zone frumoase cu plante decorative și s-au montat și sisteme noi de irigații. Sunt alei frumoase cu trandafiri, s-au făcut reparații și la scenă, iar sera, care poate fi vizitată în timpul săptămânii, este precum o mini-grădină botanică.

Sculpturi

Lângă seră sunt mai multe sculpturi mari, realizate la o tabără internațională de sculptură care a avut mai multe ediții de-a lungul anilor.

Lacul este unul dintre cele mai frumoase locuri pentru fotografii stil Instagram, - mai ales la apus - dar există și o cascadă artificială, practic o poartă de câțiva metri înălțime de pe care uneori curg jeturi de apă timp de jumătate de oră, iar copiii se aleargă pe sub „mini-potopul” artificial.

Pe zona verde iarba este tunsă, băncuțele și mesele de piatră sunt vopsite, nu este iarbă între dale și NU sunt grămezi de gunoaie în parc. Există și terenuri de sport, dar și pistă cu rampe și obstacole, pentru role, biciclete și trotinete. Iarna funcționează și un patinoar și parcul este luminat foarte puternic noaptea.

Așadar, parcul, deși nu are umbră, NU este un loc plictisitor.

Labirintul uscat

Rămân două probleme, în afara de lipsa umbrei: accesul dificil în parc și faptul că nu prea a fost promovat de autorități.

Accesul în parc nu este facil, chiar dacă în iunie 2017, cu mare întârziere, s-a inaugurat podul care supra-traversează calea ferată și leagă cartierul Vest de Centura Ploieștiului. O parte dintre oameni ajung însă pe jos în parc, traversând liniile de cale ferată de la gara Ploiești Vest sau traversând calea ferată pe sub podul rutier, lângă magazinul Lidl din cartierul Vest.

Trecerea către parc, pe sub pod și peste liniile de cale ferată

Nu există transport public spre parc, dacă vii cu mașina ocolești mult, așa că mulți preferă clasicul parc de la Sala Sporturilor (Olimpia), care însă este mic și are nevoie de multe modernizări (aleile sunt denivelate). Acel parc are multă umbră, copacii fiind plantați acum peste 50 de ani, sunt câteva standuri cu băuturi și popcorn, dar există și o cafenea.

Fântâna anotimpurior

În parcul Municipal Vest nu se întâmplă multe evenimente, oamenii nu prea au motiv să vină acolo. În iarna 2019-2020 a fost târg de Crăciun cu standuri și cu „tiribombe”, dar nu a venit foarte multă lume. Au fost pentru foarte scurt timp și carturi de închiriat, iar câteva luni a existat o terasă lângă lac, dar ploieștenii rar aud despre acest parc când este vorba despre un festival sau ceva evenimente de divertisment.

În uriașul parc vin oameni mai ales în serile de vară, după ora 19.00, iar în week-end-uri, la prânz, de multe ori parcul este gol chiar și în zile cu temperaturi plăcute de 20-25 de grade. Există și trei tarabe (una cu gogoși, două cu suc, popcorn și porumb fiert), dar în general doar una dintre ele este deschisă mai mult timp.

Două chioșcuri

Un an și ceva a funcționat, nu departe din sera din parc, un „food truck” care era deschis în week-end și vindea

sandvișuri, clătite, cafea și suc, însă din toamna lui 2021 camioneta nu mai este în parc.

Ar mai fi încă o chestiune în stil românesc: lângă parc este un fel de stână cu oi și păsări de curte, de unde adesea miroase oribil și duhoarea se simte în multe locuri din parc. În trecut, câinii de la acea stână ajungeau în parc, în prezent pot fi uneori văzute găini.

Parcul este un fel de minge „pasată” între politicieni

Parcul a fost și este subiect de dispută între politicienii locali din Prahova. În martie, CL Ploieşti a aprobat trecerea Parcului Municipal Ploieşti Vest în patrimoniul Consiliului Judeţean (CJ) Prahova.

Conform documentelor aferente hotărârii de CJ, solicitarea era motivată prin faptul că CJ a depus solicitări de finanţare la Compania Naţională de Investiţii SA în vederea realizării unor investiţii de interes judeţean, precum bazin de înot olimpic, patinoar şi un complex sportiv.

Prefectura Prahova cerea în luna mai Consiliului Local Ploieşti reanalizarea hotărârilor prin care cel mai mare parc din Ploieşti trece la Consiliul Judeţean Prahova.

Primarul Ploieştiului se opune proiectului, pe care îl consideră „un moft al preşedintelui CJ Prahova” şi susţine că, dacă CJ ar fi vrut să facă investiţii în parc, ar fi putut-o face în baza unor parteneriate.

Consilierii care au susţinut trecerea parcului din proprietatea autorităţilor locale în cea a celor de la Consiliul Judeţean au susţinut că fac acest lucru întrucât Consiliul Judeţean şi-a asumat realizarea mai multor investiţii pe terenul parcului, inclusiv o sală polivalentă. Unul dintre consilieri, care s-a opus transferului, a atras atenţia asupra faptului că dacă CJ ar realiza tot ce a promis, spaţiile verzi ar fi distruse în mare parte.