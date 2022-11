MAGAZIN Marți, 08 Noiembrie 2022, 10:38

Redactia • Digi24

Se spune că Soarele a răsărit de două ori într-un colț al statului american New Mexico pe data de 16 iulie 1945. Primul „răsărit” a fost produs de detonarea unei arme noi pe care creatorii ei au numit-o „dispozitivul” (the gadget). Soarele a răsărit 10 minute mai târziu, deschizând calea spre o nouă eră a istoriei omenirii, relatează The New York Times.

Detonarea primei bombe atomice Foto: Colaj Profimedia Images / Digi24

Citește continuarea știrii pe Digi24.