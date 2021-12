Forbes: Taylor Swift, Rihana și Beyoncé, printre cele mai puternice femei din lume în 2021 / Surpriza de pe locul 1 după retragerea Angelei Merkel

Fosta soție a lui Jeff Bezos este cea mai puternică femeie din lume, potrivit Forbes

Oprah Winfrey este cea mai bine clasată dintre starurile din industria de divertisment. Veritabil simbol al televiziunii de peste Atlantic, ea s-a impus ca preferată de staruri pentru a fi intervievate şi şi-a construit un imperiu în jurul persoanei sale, scrie Forbes Rihanna datorează locul 68 succesului ei cu linia de cosmetice Fenty Beauty, care a raportat 550 de milioane de dolari în 2020. Cântăreaţa şi femeia de afaceri, devenită oficial miliardară în august, deţine, de asemenea, 30% din acţiunile mărcii de lenjerie Savage x Fenty.Beyoncé s-a impus pe locul 76, Forbes notând că aceasta a câștigat 250 de milioane de dolari din „On The run II”, turneul ei mondial împreună cu Jay-Z din 2018.Taylor Swift, locul 78 în clasament, s-a demarcat graţie iniţiativei sale de a reînregistra primele albume cu scopul de a obţine drepturile de autor. Revista americană notează că „Red (Taylor's Version)” a devenit al 10-lea album care s-a clasat pe primul loc în Billboard. Forbes aminteşte că în 2020 „Folklore” a fost primul album care a înregistrat un milion de exemplare vândute în acel an.Potrivit profilului stabilit de Forbes, Reese Witherspoon datorează locul 74 activităţilor sale de producătoare: actriţa şi-a lansat propriile societăţi: Pacific Standard în 2012 şi Hello Sunshine în 2016, cu scopul de a evidenţia rolurile de femei.Ava DuVernay este şi ea salutată pentru că a devenit prima femeie de culoare nominalizată la premiile Oscar în calitate de regizor şi pentru că a realizat un film ce a generat 100 de milioane de dolari („A Wrinkle in Time”), precum şi datorită serialului „When they see us”, recompensat cu Emmy.Regina Elisabeta a II-a a coborât 24 de locuri faţă de anul trecut, ajungând pe locul 70 în clasament. Un declin datorat „numărului redus de apariţii publice şi numeroaselor crize cu care a trebuit să se confrunte coroana în acest an” (în special atunci când ducesa Meghan Markle a acuzat că a fost ținta rasismului din partea familiei regale britanice).Vice-preşedinta americană Kamala Harris se află pe locul doi.Primul loc revine miliardarei şi filantroapei americane MacKenzie Scott care a detronat-o după un deceniu pe Angela Merkel după ce aceasta a anunțat că se va retrage din politică.Pe locul trei se află fostul ministru francez al Economiei, Christine Lagarde, în prezent preşedinta Băncii Centrală Europeană.