Armurierul filmului „Rust” l-ar fi făcut pe Nicolas Cage să părăsească furios platoul de filmare al unui alt western cu doar două luni în urmă

Stu Brumbaugh, un tehnician-șef care a lucrat la filmarea lungmetrajului „ The Old Way ”, a povestit în cadrul unui interviu acordat site-ului The Wrap că Nicolas Cage a zbierat la Gutierrez-Reed și a părăsit furios platoul de filmare din cauza comportamentului acesteia.Brumbaugh spune că acesta și-a pierdut cumpătul după ce Gutierrez-Reed a tras cu o armă în apropierea actorilor și a echipei de filmare pentru o a doua oară în decurs de trei zile, fără să ofere niciun avertisment prealabil.„Fă un anunț, tocmai mi-au spart timpanele”, a urlat Cage înainte de a părăsi furios platoul.Tehnicianul a relatat de asemenea că a fost martor și la alte instanțe în care Gutierrez-Reed s-a comportat neprofesionist, afirmând că ea a venit pe platoul de filmare atât cu gloanțe reale cât și cu unele de recuzită fără a face un anunț în acest sens pentru echipa de filmare și actori.Brumbaugh afirmă că armurierul avea obiceiul de a ține pistoale la subraț și că acestea ajungeau să fie țintite înspre oameni când Gutierrez-Reed se întorcea cu spatele la ei.Un producător care a lucrat la „The Old Way” a negat însă relatarea lui Brumbaugh. „Nu îmi amintesc ca acest lucru să se fi întâmplat pe platoul nostru. I-am întrebat pe partenerii mei despre asta”, a declarat bărbatul care a dorit să rămână anonim pentru The Wrap.