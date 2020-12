Celebrul pistol folosit de Sean Connery în primul "James Bond", vândut la licitaţie pentru 256.000 de dolari

Celebrul pistol Walther PP folosit de Sean Connery în primul "James Bond" a fost vândut pentru suma de 256.000 de dolari, a anunţat joi casa de licitaţii Julien's din Beverly Hills, scrie Agerpres, citând AFP.





Cumpărătorul este un fan american care doreşte să rămână anonim.





Sean Connery, care a murit în octombrie la vârsta de 90 de ani, a folosit micul pistol în "Dr. No" din 1962.





În acest lungmetraj, agentul secret britanic primeşte ordinul de a-şi schimba vechiul Beretta cu un Walther. "Americanii din CIA nu jură decât pe el", primeşte asigurări Bond.

Pistolul Walther, în diferitele sale versiuni, a rămas arma preferată a lui "007" circa 25 de filme mai târziu.





Arma vândută joi, neutralizată, este unul dintre cele două accesorii folosite de Sean Connery în primul film din seria "James Bond". El a aparţinut armurierului filmului până când a fost scos la licitaţie în 2006.





Celebrul Walther a fost unul dintre cele 500 de obiecte simbolice ale cinematografiei hollywoodiene scoase la vânzare de Julien's Auctions în cadrul unei vânzări speciale joi. Pe catalog a figurat şi casca de pilot de luptă purtată de Tom Cruise în "Top Gun", care s-a vândut pentru 108.000 de dolari.





Lansarea următorului "James Bond", ultimul cu Daniel Craig în rolul lui "007", a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19, fiind în prezent programată pentru aprilie 2021.





Adesea privit de către fanii "James Bond" - şi de unii dintre succesorii săi în rol - drept cel mai bun "007" de pe ecran, Sean Connery a interpretat personajul de şase ori, fără a lua în calcul rolul din filmul ''neoficial'' "Never Say Never Again".