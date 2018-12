VIDEO Obiceiuri şi ritualuri cu care lumea aşteaptă Anul Nou

Thailanda: se eliberează păsările din colivii.





Tibet: se ascultă gongul de 108 ori, pentru a elimina cele 108 slăbiciuni umane descrise de Buddha. Se oferă hrană călugărilor și se pun lumini colorate în casă.

Norvegia: se ascunde o migdală în interiorul unui desert "orez cu lapte". Cel care găseşte migdala va avea o situație financiară bună.





Finlanda: se toarnă plumb fierbinte într-un vas cu apă rece și se interpretează formele care apar atunci când metalul devine solid. Dacă apare un mistreţ, va fi mâncarea bună, iar dacă apare o inimă... va fi o nuntă. Același obicei există și în alte țări, cum ar fi Germania.

Grecia: se găteşte o prăjitură numită Vasilopita și se pune în interiorul ei o monedă de aur sau argint. Cine găsește moneda va fi persoana cea mai norocoasă în anul următor.





Armenia: se găteşte o pâine specială și se pun dorințe în ea, înainte de a o da la cuptor.

Sicilia: mâncați lasagna pentru noroc, deoarece celelalte paste nu sunt recomandate.





Portalul La Prensa Austral , citat de Rador, prezintă o scurtă selecție a unora dintre obiceiurile tradiționale pentru a sărbători Anul Nou în diferite părți ale lumii. Multe s-au pierdut odată cu trecerea timpului, dar altele sunt încă valabile și fac noaptea specială. Să întâmpinăm Noul An!se pune o grămadă de porumb în fața femeilor tinere care nu s-au căsătorit și se așteaptă ca un cocoș să se apropie, pentru a se ști cine va fi următoarea mireasă.se cumpără pește de apă dulce și se lasă liber. Se face curat în casă și se curăţă toate obiectele de cupru și argint, pe lângă faptul că se plătesc toate datoriile.se mănâncă 12 de boabe de strugure la miezul nopții, pentru a avea noroc în fiecare lună a anului. În unele țări, strugurii sunt mâncați la numărătoarea inversă, chiar înainte de miezul nopții. Se poartă lenjerie roșie pentru a atrage dragostea și galbenă pentru bani. Se iese cu o valiză în afara casei, astfel încât călătoriile visate să fie îndeplinite. Se agaţă păpuși de lână la ușa casei, pentru a avea prosperitate. Sau se ard păpuși mari, ca să plece cu anul care se termină.se aruncă, la propriu, casa pe fereastră. Adică se scapă de toate lucrurile nemaidorite, aruncându-le pe fereastră.se așteaptă cu atenție prima persoană care va bate la ușă, după miezul nopții. Dacă e o femeie, nici măcar dacă nu i se deschide, ea poate aduce ghinion. Dacă este un bărbat, este deja un semn de noroc, dar acest individ trebuie să aibă anumite caracteristici: el trebuie să fie atrăgător, înalt și brunet. Dar nu numai atât: tânărul nu trebuie să aibă platfus, nici strabism, nici sprâncene proeminente care se unesc pe frunte. De asemenea, să nu vină cu mâna goală. În mod ideal, ar trebui să aducă un cărbune, pâine și whisky. Cu toate acestea, în zilele noastre e semn de noroc dacă cineva vine să salute și face "primul pas". De asemenea, se deschid toate ușile casei, astfel încât vechiul an să plece și cel nou să intre.se consumă supă de linte pentru a avea o sănătate bună și se sărbătoreşte, se sărbătoreşte, se sărbătoreşte.Se poartă haine cu imprimeuri cu cercuri. Se crede că aceste cercuri atrag banii. O altă opțiune este de a arunca monede pe podea, la miezul nopții. O alta alternativă - foarte recomandată pentru cei scunzi - este să sari cât mai sus posibil, ca să creşti în timpul noului an.se ard grămezi de lemn pentru a distruge răul din anul care se termină.aprinzi o lumânare și te apropii de un izvor, pentru a vedea dacă reflexia flacării spune ceva despre o posibilă căsătorie. Dacă asta este prea complicat, se pune un fir de busuioc sub pernă. Această tradiție este rezervată celor care doresc să se căsătorească.se aduc statuile sacre la apă, pentru ceremoniile de purificare în ultima zi a anului. Se merge spre plaje sau râuri în procesiuni mari, cu rugăciuni. Se face mult zgomot pentru a-i mulțumi pe zei. Dar în prima zi a anului trebuie să taci. Atât de mult, încât chiar și aeroporturile sunt închise.fiți foarte atent, deoarece zeiţa Anului Vechi dispare în ultima zi a anului și lasă oamenii fără nicio protecție până la sosirea înlocuitoarei sale.să uraţi şi animalelor un an fericit, dacă sunteți la țară şi depindeţi de ele. În oraș, poate merită să le faci urări câinilor sau pisicilor, care probabil nu vor fi prea bucuroşi de zgomotul artificiilor.se fac desene cu făină în fața ușii casei și se pune în mijlocul desenelor o oală de lut, decorată cu o cruce roșu și alb, un simbol religios ancestral. Se umple vasul cu apa sfinţită, se pune puțin vermillion (pudră minerală roșu aprins) și se adaugă o bucată de copac de mango. Oala simbolizează noroc pentru familie.se varsă o picătură de cremă pe jos, pentru a atrage norocul.se sparg vasele vechi de ușa vecinului, pentru a avea noroc. Dacă nu aveți vase vechi sau nu cunoașteți vecinul, aveți o altă opțiune: stați pe un scaun și săriţi la miezul nopții, pentru a avea noroc.