TOP 7 informații false despre coronavirus cu care oamenii ajung la medic. Dr. Ana Maria Apostol: Putem confunda ușor simptomele unei răceli banale cu cele ale infecției COVID-19

#izolatidarimpreuna

​IZOLATI, DAR IMPREUNA Nu numai coronavirusul se răspândește rapid, dar și o serie de informații eronate. Dr. Ana-Maria Apostol, medic specialist ORL, le explică pe cele cu care se întâlnește mai des la cabinet. "În același timp, în această perioadă apar an de an viroze respiratorii gen răceala banală data de Rhinovirusuri și gripa data de virusul Parainfluenzae A sau B și putem confunda ușor simptomele unei răceli banale cu cele ale infecției COVID-19". Ce are particular acest virus și cum vorbim cu oamenii dezinformați, aflați din interviul cu dr. Ana-Maria Apostol.