Un număr de 21 de avioane militare chineze au fost detectate în jurul Insulei Taiwan începând cu ora locală 08.15, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării taiwanez, cu o lună înainte de învestirea preşedintelui ales Lai Ching-te, informează France Presse și Agerpres.

Exercitii militare chineze in jurul Taiwanului Foto: Ng Han Guan / AP - The Associated Press / Profimedia